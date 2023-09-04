Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme gerçekleştiriyor.

KAYNAK: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tahıl koridoruna ilişkin, "Yapacağımız görüşmeden sonra Putin'le dünyaya verilecek mesaj, özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım, çok önemli olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Türkiye ile Rusya arasındaki dış ticaret hacmimiz 62 milyar dolar. 100 milyar hedefine yürüyor olmamız bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

PUTİN: TAHIL ANLAŞMASI İÇİN GÖRÜŞMELERE AÇIĞIZ

Rusya Devlet Başkanı Putin ise "Türkiye ile yakın zamanda hem gaz konusunda hem başka alanlarda önemli adımlar atacağız." dedi.

Putin, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile) Ukrayna krizini görüşeceğiz. Tahıl anlaşmasını gündeme getireceksiniz, biz bu görüşmelere açığız." diye konuştu.

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