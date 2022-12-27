Bin 500 nüfuslu mahalle Cumhurbaşkanı kararıyla taşınıyor

Kahramanmaraş Andırın ilçesinin Geben Mahallesi, yapım çalışmaları süren ve 40 bin dönüm araziyi sulayacak olan barajın su toplama havzasının altında kalacağı iddia edildi.

Bin 500 nüfuslu kalacak mahallenin tahliyesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanrken, Andırın’ın en eski yerleşim alanlarından biri olan ve ‘kaleler şehri’ olarak adlandırılan Geben Mahallesi, başka bir alana taşınacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı şöyle:

"Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Geben Mahallesi halkının, mezkur yerleşim yerinin Geben Barajı su toplama havzasında kalması nedeniyle Geben Mahallesinde belirtilen yere nakli ve yerleştirilmesine karar verildi."

Tozkoparan için de kararname çıkmıştı

Öte yandan; İstanbul’un Güngören ilçesine bağlı Tozkoparan Mahallesi de 2013’te kentsel dönüşüm projesi kapsamında "riskli alan" ilan edilmiş; Danıştay yürütmenin durdurulduğunu açıklamıştı.

Defalarca polis ile belediye ekiplerinin şafak operasyonlarıyla bastığı ve evlerin zorla yıkıldığı İstanbul Tozkoparan’da da kentsel dönüşüm ihalesi Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen İbrahim Turgut’un şirketine verildi. Turgut’un şirketine 988 milyon TL ödenecek.