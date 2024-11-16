Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Brezilya yolcusu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18-19 Kasım 2024'de Rio de Janeiro'da düzenlenecek, 19'uncu G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'ya gideceğini bildirdi.

Altun, şunları kaydetti:

"G20 Liderleri zirve sırasında 'Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek' ana teması altında icra edilecek üç oturumda görüş alışverişinde bulunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın zirve vesilesiyle G20 Liderleri ile diğer katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanmaktadır."