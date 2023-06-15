Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan enflasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe'deki Ekonomik Koordinasyon Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

“İSTİKRAR VE GÜVEN TEMEL AMAÇ”

Yılmaz, enflasyon ile mücadelede etkin ve kararlı adımlar atılacağını belirtirken ”Serbest piyasa kuralları içinde ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmaya dönük adımlara kararlılıkla devam edeceğiz. İstikrar ve güven içinde büyümek, istihdamı artırmak, büyümenin nimetlerini adaletle paylaşmak, her zaman olduğu gibi temel amaçtır.

“İHRACAT VE TURİZM GELİRLERİNİ ARTIRACAĞIZ”

Bu amaçlara dönük olarak yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedeflerimizi gerçekleştirirken cari açığı sürdürülebilir büyümenin önünde bir engel olmaktan çıkarmaya kararlıyız. Bu doğrultuda teknolojik atılımlarımızı devam ettirecek, katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerle ihracat ve turizm gelirlerimizi artıracağız” ifadelerini kullandı.