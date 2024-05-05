Cumhurbaşkanı Yardımcısı enflasyon hayalini açıkladı: 20 puanlık düşüş bekliyorum

Türkiye uzun yıllardır içinde bulunduğu ekonomik krizden, yanlış politikalar yüzünden çıkamıyor. Nas ekonomisi ile faizler 8,5 puana kadar düşürülürken atılan yanlış adımları düzeltmek için bu sefer hızlı bir faiz artırım yoluna gidildi.

Bu yol sonucunda ise faizler yüzde 50 seviyesine kadar çıktı. Enflasyon ve dolar kurundaki artış ile Türk lirası günden güne gücünü yitirdi. Mehmet Şimşek’in başına getirildiği ekonomi yönetiminde son olarak yanlış politikaların faturası vatandaşlara kesildi.

CEVDET YILMAZ’IN ENFLASYON HAYALİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kanal 7 kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Enflasyon hakkında da değerlendirmelerde bulunan Yılmaz Mayıs ayında enflasyonunun zirve yapacağını fakat sonraki 4 ayda hızlı bir düşüşün yaşanacağını açıkladı.

Enflasyonda 4 aylık süreçte 20 puanlık düşüşün yaşanmasını beklediğini açıklayan Yılmaz’ın, konu hakkındaki gündem olan ve kimi vatandaşlar tarafından hayal olarak nitelendirilen sözleri sosyal medyada da eleştirilerin hedefi oldu. Aylık bazda ciddi görüşlerin olacağını belirten Yılmaz, daha sonraki süreçlerde ise yıllık bazda düşüşlerin olacağını kaydetti.

ERDOĞAN-ÖZEL GÖRÜŞMESİ

Değerlendirmelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel’in görüşmesine de değinen Yılmaz, Siyasi kutuplaşmanın azalmasının ve siyasi diyaloğun devam etmesinde fayda olduğunu, fakat bu durumun rekabetin ortadan kalkacağı anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Cevdet Yılmaz, iki liderin görüşmesini çok olumlu değerlendirdiğini de belirtti.