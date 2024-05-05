Cumhurbaşkanı Yardımcısı enflasyon hayalini açıkladı: 20 puanlık düşüş bekliyorum

Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı enflasyon hayalini açıkladı: 20 puanlık düşüş bekliyorum
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı bir TV programında enflasyon ne kadar düşer sorusuna 20 puanlık bir düşü bekliyorum cevabını verdi. Verdiği cevap vatandaşlar tarafından hayal olarak nitelendirildi.

Türkiye uzun yıllardır içinde bulunduğu ekonomik krizden, yanlış politikalar yüzünden çıkamıyor. Nas ekonomisi ile faizler 8,5 puana kadar düşürülürken atılan yanlış adımları düzeltmek için bu sefer hızlı bir faiz artırım yoluna gidildi.

Bu yol sonucunda ise faizler yüzde 50 seviyesine kadar çıktı. Enflasyon ve dolar kurundaki artış ile Türk lirası günden güne gücünü yitirdi. Mehmet Şimşek’in başına getirildiği ekonomi yönetiminde son olarak yanlış politikaların faturası vatandaşlara kesildi.

CEVDET YILMAZ’IN ENFLASYON HAYALİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kanal 7 kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Enflasyon hakkında da değerlendirmelerde bulunan Yılmaz Mayıs ayında enflasyonunun zirve yapacağını fakat sonraki 4 ayda hızlı bir düşüşün yaşanacağını açıkladı.

Enflasyonda 4 aylık süreçte 20 puanlık düşüşün yaşanmasını beklediğini açıklayan Yılmaz’ın, konu hakkındaki gündem olan ve kimi vatandaşlar tarafından hayal olarak nitelendirilen sözleri sosyal medyada da eleştirilerin hedefi oldu. Aylık bazda ciddi görüşlerin olacağını belirten Yılmaz, daha sonraki süreçlerde ise yıllık bazda düşüşlerin olacağını kaydetti.

ekran-goruntusu-2024-05-05-154007.png

ERDOĞAN-ÖZEL GÖRÜŞMESİ

Değerlendirmelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel’in görüşmesine de değinen Yılmaz, Siyasi kutuplaşmanın azalmasının ve siyasi diyaloğun devam etmesinde fayda olduğunu, fakat bu durumun rekabetin ortadan kalkacağı anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Cevdet Yılmaz, iki liderin görüşmesini çok olumlu değerlendirdiğini de belirtti.

Son Haberler
Yaya önceliği olan yerlerde araç kullananlara 37 bin TL ceza Gündem
Yaya önceliği olan yerlerde araç kullananlara 37 bin TL ceza
Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu dileyip mumu üfleyen kadın sonra olanlar karşısında şok geçirdi Spor
Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu dileyip mumu üfleyen kadın sonra olanlar karşısında şok geçirdi
Düğün magandaları karayolunda halay çekerek trafiği felç etti Gündem
Düğün magandaları karayolunda halay çekerek trafiği felç etti
Karnı burnunda yeni yaşını kutlayan Burcu Biricik kızının adını açıkladı Magazin
Karnı burnunda yeni yaşını kutlayan Burcu Biricik kızının adını açıkladı
Üzüm bağlarını dolu vurdu Yerel Haberler
Üzüm bağlarını dolu vurdu
Yeşilliklerin mikroskop altındaki incelemeleri sizi sarsacak. Aman dikkat Sağlık
Yeşilliklerin mikroskop altındaki incelemeleri sizi sarsacak. Aman dikkat