Cumhurbaşkanı Yardımcısı Türkiye’ye göçü savundu. Gerekçeleri pes dedirtecek

T24’te yer alan habere göre, Türkiye’de sığınmacı ve kaçakların geleceği meselesi vatandaşlar tarafından sorgulanırken, ne zaman ülkelerine dönecekleri ise en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Ancak buna rağmen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni göçmenlerin gelmesi gerektiğini savundu.

Yılmaz, Türkiye'nin daha fazla göçmen işçiye ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Vatandaşın refahı ve eğitimi yükseldiği için zorlu işlerde çalışmak istemediğini savunan Yılmaz, işçi açığının yeni göçmenlerden karşılanabileceğini söyledi.

Yılmaz, 12.Kalkınma Planının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde göçmen sorunuyla ilgili soruları yanıtlarken “Türkiye'nin düzenli göçe ihtiyacı var” dedi ve şöyle konuştu:

‘ÇOBAN BULAMIYORUZ’

Cevdet Yılmaz, “Geçenlerde Ankara Sanayi Odası Başkanımız (Seyit Ardıç) bana geldi, ‘100 işçi arıyoruz, 70'ini buluyoruz, 30'unu bulamıyoruz. Kırsal alanda çoban bulamadığımız herkesin malumu…

Petrol Ürünleri İşveren Sendikası yöneticileri geldi, benzin istasyonlarında araçlara gaz dolduracak pompacı arıyorlar. '10 bin kişiyi yarın gönderin, işe başlatalım, bulamıyoruz' dediler.

Vatandaşlarımızın inşaat, imalat madencilik gibi daha zorlu ortamlarla ilgili çalışma arzusunun düştüğünü görüyoruz. Bu gerçeğe gözümüzü kapatamayız.

Türkiye'nin düzenli göçe ihtiyacı var. Önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyduğumuz nitelikleri iyi tespit ederek, ülkeleri daha bilinci seçerek, nereden ne kadar göç alacağımıza iyi karar vererek, planlayarak belli oranda düzenli göç yapmak durumundayız” ifadelerini kullandı.