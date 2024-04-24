Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yarın Romanya'ya gidiyor

Ziyaret kapsamında yarın Bükreş’te, Türk iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek. Ziyaretinin ikinci günü olan 26 Nisan’da, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile hükümet binasında baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek. Aynı gün Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis tarafından da kabul edilecek. Cevdet Yılmaz aynı gün Dragalina’da Karadeniz-Podișor Doğalgaz Boru Hattı Projesi Töreni’ne katılacak ve Mecidiye’de Omnia Nişasta Fabrikası’nda işçilerle bir araya gelecek.