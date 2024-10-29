Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Düzenleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümüne ilişkin mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü, ilk günkü gurur ve heyecanla kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

29 Ekim'in, aziz milletin bağımsızlık tutkusunu ve hür yaşama iradesini dünyaya ilan ettiği gün olduğunu vurgulayan Yılmaz, yokluklar ve imkansızlıklar içinde varlığını koruyan Türk milletinin, küllerinden yeniden doğarak Cumhuriyet'i kararlılıkla kurduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, asırlık bir çınar gibi kök salan Cumhuriyet'in, nice zorluğu aşıp bugünlere ulaştığına dikkati çekerek, "Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde, Türkiye Yüzyılı hedefiyle, geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe daha emin adımlarla ilerliyor, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugüne kadar birliğimize, kardeşliğimize ve vatan sevgimize yönelen her tehdit milletimizin çelikten iradesi karşısında başarısızlığa uğramış, bugünden sonra da başarısızlığa uğramaya mahkumdur. Bu vesilesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

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