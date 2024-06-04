Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, şehit pilotlar için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan SF-260D tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını, iki pilotun şehit olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan iki pilot için sosyal medya hesabından başsağlığı diledi.

Yılmaz, yaptığı paylaşımda, "Kayseri'de Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.