Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, şehit pilotlar için başsağlığı mesajı

Düzenleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, şehit pilotlar için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kayseri'de eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotlar için başsağlığı mesajı yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan SF-260D tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını, iki pilotun şehit olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan iki pilot için sosyal medya hesabından başsağlığı diledi.

Yılmaz, yaptığı paylaşımda, "Kayseri'de Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

7-001.jpg

Son Haberler
ABD’li yetkiliden açıklama: Hamas’tan ateşkes için resmi yanıt bekliyoruz Dünya
ABD’li yetkiliden açıklama: Hamas’tan ateşkes için resmi yanıt bekliyoruz
Gizemli kadın Kim çıktı! Magazin
Gizemli kadın Kim çıktı!
Fenerbahçe borsada kanatlandı Spor
Fenerbahçe borsada kanatlandı
Akbelen Direnişi bitmedi. 100'e yakın STK açıkladı Gündem
Akbelen Direnişi bitmedi. 100'e yakın STK açıkladı
Yanar döner büfeci gözaltına alındı. Esenyurt'ta çocuğa darp anneye taciz Gündem
Yanar döner büfeci gözaltına alındı. Esenyurt'ta çocuğa darp anneye taciz
Madam Martha Koyu rant hırsına kurban edilmesin Gündem
Madam Martha Koyu rant hırsına kurban edilmesin
Dur ihtarına uymadı. Araçtan 5 kaçak göçmen çıktı Yerel Haberler
Dur ihtarına uymadı. Araçtan 5 kaçak göçmen çıktı