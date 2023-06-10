Cumhurbaşkanı Yardımcısından asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücrete ilişkin müzakerelerin beklenmesini gerektiğini belirterek, "Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısından asgari ücret açıklaması

Editör: Erhan Songür

Türkiye’de seçimden sonra en çok konuşulan konular arasında asgari ücrete gelecek zam geliyor.

Milyonlarca işçi seçim sonrası belirlenecek asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz asgari ücretle ilgili konuştu.

Yılmaz, "Asgari ücret müzakereleri başlayacak. Yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirilecek ve uzlaşmayla sonuçlandırılacak" dedi.

Yılmaz, asgari ücrete ilişkin şunları söyledi:

"Komisyon toplanacak biliyorsunuz tek taraflı bir müzakere değil. İşçi tarafı var işveren tarafı var ve kamu tarafı var. Bu müzakereler başlayacak mutlaka yaşanan bir takım gelişmeler, enflasyon başta olmak üzere değerlendirilecek. Bir uzlaşma ile sonuç çıkacak. Bu müzakereleri bekleyelim, şimdiden tartışmanın anlamı yok.

Bu müzakerelerin sonucunu şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. AK Parti'nin kurulduğu günden beri felsefesi şu olmuştur; çalışanları, geniş kesimleri enflasyona ezdirmemek ve onların yanında olmak. Cumhurbaşkanımız bu temel bir ilkesidir, yeni bir hadise değildir."

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Öte yandan Yeni Şafak'ın iktidar kulislerine dayandırdığı habere göre, artış oranının yüzde 50'yi aşabileceği vurgulanarak asgari ücret temmuz ayında en az 13 bin TL olacak.

Kimi tahminlere göre ise asgari ücrete en düşük emekli maaşına yapılan zam oranı kadar artış yapılabilir. Bu da asgari ücretin 11 bin 500 olması anlamına geliyor.

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