Cumhurbaşkanına büyü yapan bakan tutuklandı

Maldivler Hint Okyanusu'nda bulunuyor ve bu ülkede çevre, iklim değişikliği ve enerji bakanı Fathima Şemnaz Ali Saleem'in kara büyü iddiasıyla tutuklandığı bir kriz yaşanıyor.

Şemnaz Ali Saleem'in evine polis memurları tarafından yapılan baskında, bir ritüel için kullanılmış olabileceği düşünülen çeşitli eşyalara el konulduğu bildirildi.

Hükümet ise tutuklamalar veya iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, göreve gelmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Kasım 2023'te Türkiye'ye gerçekleştirmişti.

Bakan Fathima Şemnaz Ali Saleem

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