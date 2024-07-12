Cumhurbaşkanı'na hakaretten 6 yıl hapis cezası aldı

Entebbe Baş Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi, Save Media Uganda adlı site ve TikTok adlı sosyal medya uygulaması üzerinden Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, First Lady Janet Museveni ve oğulları Muhoozi Kainerugaba'ya hakaretlerde bulunduğu bir video klibi paylaşan Awebwa hakkında kararını verdi.

Klipte Awebwa'nın açıkça Cumhurbaşkanı'na ve ailesine kaba sözler söylediği duyuluyor.

Awebwa aldığı cezayla son birkaç ayda kötü amaçlı bilgi ve nefret söylemi yaydıkları gerekçesiyle Uganda'da hapse atılan içerik üreticilerinin uzun listesine eklenmiş oldu.