Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanıyordu: Beraat kararı verildi!

İzmir’de gerçekleştirdiği sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verilen Dilruba Kayserilioğlu hakkında beraat kararı verildi.

2024 yılında İzmir’de bir sokak röportajı esnasında Instagram’a getirilen erişim engelini eleştiren Dilruba Kayserilioğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümeti sert bir dille eleştirmesi nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” ile “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Kayserilioğlu, kısa süre sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

AVUKATI BERAAT KARARINI AÇIKLADI

Kayserilioğlu’nun avukatı Hüseyin Yıldız ise X hesabı üzerinden yeni paylaşımda bulundu. Yıldız, "Geçen yıl başlamıştı mücadelemiz. Önce tutukluluğu kaldırmıştık, şimdi ise beraat kararı... Ülkemizde yaşanan tüm hukuksuzluklara ilham kaynağı olması en büyük isteğimizdir” şeklinde Kayserilioğlu’nun hakaretten beraat ettiğini duyurdu.

Daha sonra görülen yargılamada mahkeme, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlaması kapsamında verdiği 11 ay 20 günlük hapis cezasını beraat kararıyla tamamladı.