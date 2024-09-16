Cumhurbaşkanı'ndan sonra Bilal Erdoğan'dan da "kandırıldık" itirafı geldi. "Kandırıldık" babadan oğula geçti

Bilal Erdoğan Kocaeli Başiskele ilçesinde düzenlenen AK Parti İnsan Hakları Eğitim Kampı’nın bugünkü konuğu oldu. Burada basın mensuplarına karşı açıklamalarda bulunan Erdoğan muhalefete yönelik eleştirilerinin yanı sıra 2022 yılında imzalanan Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası için “Kandırıldık” ifadelerini kullandı.

42-45 yaşlarındaki insanların bu yüzden emekli olduğunu ve maaşlarını da vatandaşların ödeyeceğini belirten Erdoğan, bu yasanın siyasi popülizm nedeni ile çıktığını söyleyerek “kandırıldık” ifadesini şu şekilde kullandı:

"Gençler burada aldatıldı. Ben de EYT'ye (emeklilikte yaşa takılanlar) hak kazandım bu arada, karşı olmama rağmen. 42-45 yaşındakiler emekli oldu. Kim ödeyecek onların maaşını? Siz ödeyeceksiniz. Çalıştığınız süre boyunca erken emeklilerin maaşını ödeyeceksiniz. Kandırıldık mı? Kandırıldık. EYT büyük bir felaketti. Bu kirli muhalefet anlayışıyla, siyasetin popülizme zorlanmasıyla bunlar mümkün hale geldi. EYT kötüyse, yanlışsa yanlış olduğunu söyleyebilen bir nesil olması lazım. O 43 yaşındaki emekli ölene kadar o maaşı alacak. Daha iyi bir şey düşünelim, yerine alternatif önerelim”

EYT NE ZAMAN NASIL ÇIKTI?

2023 Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri öncesinde muhalefet tarafından seçim vaadi olan EYT için Cumhurbaşkanı Erdoğan önce “Siyasi sonuçlara neden olsa da geçirmem” demiş, sonraki zamanlarda ise toplumdaki EYT ısrarı ile 2022 Aralık tarihinde dönemin Hazine ve Maliye Bakan Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin bir toplantı yapmıştı.

Toplantının bir açıklama yapan Erdoğan, "Bugün 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır" diyerek EYT'yi duyurmuştu.

“KANDIRILDIK…”

Terör örgüt FETÖ için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kullanılan “kandırıldık” ifadesi özellikle sosyal medyada hükümete yönelik eleştirileri sıralayan vatandaşlar tarafından kullanılan bir terim haline geldi.

Cumhurbaşkanı o dönem FETÖ için,

“Bu hain örgütün gerçek yüzünü çok daha önceden ortaya dökmemiş olmanın üzüntüsü içindeyim. Bundan dolayı hem Rabbimize hem de milletimize verecek hesabımız olduğunu biliyorum. Rabbim de milletim de bizi affetsin." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı’ndan sonra oğlu Bilal Erdoğan’ın da kandırıldık ifadesini kullanmasının ardından “Kandırıldık babadan oğula geçti” yorumu yapıldı.