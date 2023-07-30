Cumhurbaşkanının oğlu tutuklandı. ‘Hataları üzerine düşünsün’

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’nun oğlu Nicolas Petro, kara para aklama ve yasadışı zenginleşme soruşturması kapsamında tutuklandı.

Evrensel’de yer alan habere göre, Atlantico eyaletinde bir politikacı olan genç Petro, mart ayında başlayan soruşturmayı memnuniyetle karşılamış ve daha önce babasının iç çatışmaları sona erdirmeye yönelik barış çabalarına dahil edilmesi karşılığında uyuşturucu kaçakçılarından para aldığı yönündeki suçlamaları reddetmişti.

‘OĞLUMA ŞANS VE GÜÇ DİLİYORUM’

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocuklarından birinin hapse atılmasının acı verici olduğunu, ancak başsavcılığın yasalara göre hareket etmek için tüm güvencelere sahip olduğunu söyledi. Petro, “Oğluma şans ve güç diliyorum. Bu olaylar onun karakterini geliştirsin ve kendi hataları hakkında düşünmesini sağlasın. Başsavcıya da teyit ettiğim gibi, sürece müdahale etmeyeceğim ve kararları üzerinde baskı kurmayacağım, hukuk süreci özgürce yönlendirsin” ifadelerini kullandı.