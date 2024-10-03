Cumhurbaşkanlığı adaylığında nefes kesen yarış! Tüm ihtimaller masaya yatırıldı

31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında erken seçim konusundaki tartışmalar hız kesmeden sürerken, kamuoyu araştırma şirketleri de anket çalışmalarına devam ediyor.

Metropoll Araştırma, Türkiye genelinde gerçekleştirdiği anketle vatandaşların siyasi ve toplumsal görüşlerini mercek altına aldı.

Anket kapsamında, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?", "Türkiye iyiye mi gidiyor yoksa kötüye mi?", "Cumhurbaşkanı Erdoğan bir sonraki seçimi kazanır mı?" ve "Türkiye'de kadınlar güvende mi?" gibi sorulara yanıt arandı.

ÇARPICI SONUÇLAR

"Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna kararsızlar dağıtılmadan önce verilen cevaplar ise şöyle;

AKP: Yüzde 21,0

CHP: Yüzde 20,6

DEM Parti: Yüzde 6,3

MHP: Yüzde 6,1

İYİ Parti: Yüzde 3,2

YRP: Yüzde 2,6

Zafer Partisi: Yüzde 2,4

TİP: Yüzde 1,1

Diğer: Yüzde 2,4

Kararsız: Yüzde 13,5

Protesto oy: Yüzde 15,8

Cevapsız: Yüzde 5

Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili çıkan sonuçlar ise detaylandırıldı:

CUMHURBAŞKANLIĞINDA DÖRTLÜ YARIŞ

Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Selahattin Demirtaş gibi adaylar olursa kime oy verirsiniz?” sorusuna şu şekilde yanıtlar verildi:

Erdoğan: 28,5

Yavaş: 24,2

İmamoğlu: 18,2

Demirtaş: 9,7

Fikrim yok/Cevap yok 19,4

CUMHURBAŞKANLIĞINDA İKİNCİ TERCİH

Ankette ayrıca seçmenlere, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tercihiniz kim olur?” sorusu da soruldu. Yanıtlar ise ise şu şekilde oldu:

İmamoğlu: 27,6

Yavaş: 21,9

Erdoğan: 7,4

Demirtaş: 4,3

Fikrim yok/Cevap yok: 38,8

ERDOĞAN, YAVAŞ VE İMAMOĞLU YARIŞI

“Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar Erdoğan, Yavaş, İmamoğlu şeklinde olursa kime oy verirsiniz?” sorusuna şu yanıtlar verildi:

Erdoğan: 28,6

Yavaş: 28,6

İmamoğlu: 24,6

Fikrim yok/Cevap yok: 18,2

ERDOĞAN, YAVAŞ VE ÖZEL YARIŞI

İmamoğlu'na siyasi yasak geldiği durumda oluşabilecek muhtemel seçim senaryolarından biri de Erdoğan, Özel ve Yavaş'ın yarıştığı senaryo. Bu senaryoda CHP seçmeninin %74'ünün Yavaş tercihi etttği dikkat çekti. Tüm bunlar göz önünde bulundurularak, katılımcılara “Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa kime oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Yanıtlar ise şöyle;

Yavaş: 40,3

Erdoğan: 28,7

Özel: 12.8

Fikrim yok/Cevap yok: 18.4

CHP'NİN ADAYI KİM OLMALI?

“Önümüzdeki seçimlerde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz?” sorusu sorulan katılımcıların verdiği cevaplar ise dikkat çekti.

Yavaş: 37.3

İmamoğlu: 29.5

Özel: 7.7

Başka biri: 6.0

Fikrim yok/Cevap yok: 19,5