Cumhurbaşkanlığı için inşa edilen köşklerin maliyeti ortaya çıktı

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanlığı için inşa edilen köşklerin maliyeti ortaya çıktı
Cumhurbaşkanlığı için Marmaris Okluk ve Bitlis’in Ahlat ilçesinde inşa edilecek Devlet Konukevleri’nin maliyeti ortaya çıktı.

2024 Yatırım Programı verilerine göre, 685,5 milyon TL’ye mal olacak Marmaris Okluk’ta inşa edilecek olan ve 2023 sonunda tamamlanması planlanan Devlet Konukevi’ne 40 milyon TL daha harcanacak. İnşaatın toplam bedeli ise 725,5 Milyon TL olacak.

Bitlis Ahlat’ta inşa edilecek olan Ahlat Köşkü ile Devlet Adamları Konukevi ve Tesisleri projesi için 664,4 milyon TL maliyet ile harcanacakken, 2023 yılı sonunda tamamlanması öngörülen projenin maliyeti ise 1 milyar 219 milyon 901 bin 598 TL’ye çıktı.

2026 yılında tamamlanması planlanan bu proje için 2024 yılında 180 milyon TL ödenek ayrılmıştı. İki yıl içinde burası için harcanacak para 651 milyon lirayı bulacak.

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