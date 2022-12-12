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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 15.50'de başladı.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 16:09
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.50'de başladı. (AA)

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