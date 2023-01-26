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Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle KKM'de kurumlar vergisi istisnası uzatıldı

Şirketlerin kur korumalı mevduattan elde ettikleri kazançlar için uygulanan kurumlar vergisi istisnası, 31 Aralık 2022 tarihli bilançolar için de geçerli olacak.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 11:56
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Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle KKM'de kurumlar vergisi istisnası uzatıldı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle KKM'de kurumlar vergisi istisnası uzatıldı
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KKM'de şirketlerin kurumlar vergisi istisnası uzatıldı.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurumların 31 Aralık 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 31 Aralık 2023'e kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az 3 ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda oluşan vade sonu kazançlarından kurumlar vergisi alınmayacak.

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