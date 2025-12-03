Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde Fenerbahçe Opet, Ankara Spor Salonu’nda karşılaştığı Çimsa ÇBK Mersin’i farklı bir skorla geçerek sezonun ilk kupasını kazandı.

İlk yarısı kafa kafaya geçen mücadelede devreye 47-45 Çimsa ÇBK Mersin üstünlüğüyle girilirken Fenerbahçe Opet ikinci yarıda rüzgarı arkasına aldı.

Sarı Lacivertliler üçüncü çeyrekte farklı çift hanelere çıkarıp son bölümde de arayı iyice açarak sahadan 104-77’lik farklı bir skorla galip ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı en fazla müzesine götüren takım olan Fenerbahçe bu prestijli finalde 14. kez mutlu sona ulaştı.

BAŞKAN SARAN TAKIMI TRİBÜNLERE GÖTÜRDÜ

Finali salonda izleyen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, maç sonu sahaya inerek şampiyon takımı tribünlere götürdü.