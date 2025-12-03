Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde Fenerbahçe Opet, Ankara Spor Salonu’nda karşılaştığı Çimsa ÇBK Mersin’i farklı bir skorla geçerek sezonun ilk kupasını kazandı.

Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'nin oldu - Resim : 1

İlk yarısı kafa kafaya geçen mücadelede devreye 47-45 Çimsa ÇBK Mersin üstünlüğüyle girilirken Fenerbahçe Opet ikinci yarıda rüzgarı arkasına aldı.

Sarı Lacivertliler üçüncü çeyrekte farklı çift hanelere çıkarıp son bölümde de arayı iyice açarak sahadan 104-77’lik farklı bir skorla galip ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'nin oldu - Resim : 2

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı en fazla müzesine götüren takım olan Fenerbahçe bu prestijli finalde 14. kez mutlu sona ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'nin oldu - Resim : 3

BAŞKAN SARAN TAKIMI TRİBÜNLERE GÖTÜRDÜ

Finali salonda izleyen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, maç sonu sahaya inerek şampiyon takımı tribünlere götürdü.