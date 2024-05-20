Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndan Samsun'da gösteri yürüyüşü

Muhafız Alayı...18 Temmuz 1920'de Atatürk'ün güvenliğini sağlamak için Üsteğmen İsmail Hakkı Tekçe taraından kuruldu. İşte Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105'nci yılında Kurtuluş Savaşı'nın ateşinin yakıldığı şehirdeydi.

İlk başta TBMM Muhafız ve Tören Taburuna bağlı olan bu birliğin mevcudu 1927 yılında 2.500 kişiye çıkarılarak Alay seviyesine getirildi. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Samsunlularla buluştu

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Samsun'da gösteri düzenledi.

Milli Savunma Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın gösteri yürüyüşünü paylaştı.