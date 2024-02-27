Cumhurbaşkanlığı seçimini bilen firma İstanbul sonucunu açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanlığı seçimini bilen firma İstanbul sonucunu açıkladı
14 Mayıs seçim sonuçlarını bilen araştırma şirketi 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerin İstanbul sonucunu açıkladı. 23-24 Şubat tarihlerinde yapılan ankette hangi adayın ne kadar oy oranı ile İBB koltuğuna oturacağı açıklandı.

14 Mayıs seçim sonuçlarını bilen araştırma şirketi 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerin İstanbul sonucunu açıkladı. 23-24 Şubat tarihlerinde yapılan ankette hangi adayın ne kadar oy oranı ile İBB koltuğuna oturacağı açıklandı.

Türkiye 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinin henüz etkilerini üzerinden atamadan 33 gün sonra belediye başkanlarını seçmek için yeniden sandık başına gidecek.

Milyonlarca vatandaş, şehirlerinin yönetimini hangi adaya vereceklerine 31 Mart Pazar günü karar verecek. Seçimlere artık 1 ay kadar bir süre kalmışken adaylar ve siyasi partiler saha çalışmalarını hızlandırdı. Partiler kadar araştırma şirketleri de yoğun zamanlar geçiriyor.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını çok yakın bir şekilde tahmin eden firma Özdemir araştırma şirketi, herkesin sonuçlarını 4 gözle beklediği İstanbul seçimleri için araştırma sonuçlarını yayınladı.

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23-24 Şubat tarihleri arasında CATI (Bilgisayarlı arama yöntemi) yöntemi ile 2 bin 4 kişi yapılan araştırmanın sonuçlarını sosyal medya hesabından açıklayan Özdemir Araştırma’nın sonuçlarına göre, 31 Mart tarihinde yapılacak olan İBB seçimlerini, oyların yüzde 42,5’ini alan Ekrem İmamoğlu kazanıyor.

İmamoğlu’nun en güçlü rakibi olan AKP/ Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum oyların yüzde 37’si alarak İmamoğlu’nun 5,5 puan gerisinde oy alıyor.

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İBB için adaylığını koyan diğer adayların oy oranı ise şu şekilde:

Meral Danış Beştaş (DEM PARTİ): 5,6

Buğra Kavuncu (İYİ PARTİ): 4,8

Mehmet Altınöz (YENİDEN REFAH PARTİSİ): 4,1

Azmi Karamahmutoğlu (ZAFER PARTİSİ): 3,4

Berk Hacıgüzeller (MEMLEKET PARTİSİ): 2,1

Birol Aydın (SAADET PARTİSİ): 0,3

Diğer: 0,2

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