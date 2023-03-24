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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından 'Aşık Veysel'in Vefatının 50'nci Yıldönümü Özel Konseri'

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Aşık Veysel'in vefatının 50. yıldönümü anısına özel bir konser verdi. Konserde, piyanist şef Erberk Eryılmaz tarafından bestelenen "Bir Büyük Dünya - Aşık Veysel" adlı eser, dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 23:48
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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından 'Aşık Veysel'in Vefatının 50'nci Yıldönümü Özel Konseri'

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından 'Aşık Veysel'in Vefatının 50'nci Yıldönümü Özel Konseri'
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Konser, Ada Ankara'da gerçekleştirildi ve Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki orkestra, Aşık Veysel'in dizelerinde kendi dünyasını anlattığı şarkılarını seslendirdi. Erberk Eryılmaz tarafından bestelenen eser, Türk müziği çalgıları kullanılarak icra edildi ve sanatseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Konserde ayrıca Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Yeni Müzik Topluluğu da sahne aldı.

Aşık Veysel'in vefatının 50'nci yıldönümü anısına Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara'da düzenlenen özel gecede Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki orkestra, 'Bir Büyük Dünya - Aşık Veysel' eserinin dünya prömiyeri ile dinleyici karşısına çıktı. Piyanist, şef ve vurmalı halk çalgıları yorumcusu Erberk Eryılmaz tarafından, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 50'nci yıl dönümü ve 'UNESCO 2023 Aşık Veysel Yılı' anlam ve önemine uygun olarak bestelenen eser, sanatseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

​Şef Cemi'i Can Deliorman, Erberk Eryılmaz tarafından bestelenen eserin CSO tarafından seslendirildiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Aşık Veysel dizelerinde kendi dünyasını, 'bir küçük dünyam var, kendi içimde benim' diye tarif ediyor. Besteci de bu eseri, 'Bir Büyük Dünya - Aşık Veysel' olarak yazmış. Aşık Veysel'in; düşünceleri, dizeleri, müzikleri beş yüz sene sonra da güncel olacak, insanlara yol gösterecek" dedi.

 

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