Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsveç ve Finlandiya'ya NATO mesajı: Karşılıksız bırakmayız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gençlik ve Spor Bakanlığı Tematik Kış Kampları kapsamındaki Diplomat Akademi Kampı zirvesine katıldı. Burada konuşan Kalın, "Bu üyelik sürecinin nasıl onaylanacağına dair bazı ilkelerde mutabık kaldık. Bunun için üçlü bir mekanizma kurduk bu mekanizmanın da iki toplantısını gerçekleştirdik. Aslında üçüncü toplantısını bu hafta Brüksel'de yapacaktık ama İsveç'te yaşanan hadiseler neticesinde biz bu toplantıyı ileri bir tarihe erteledik. Bundan sonra yaşanacak gelişmelere, atılacak adımlara bağlı olarak tarih belirlenecek. Şu anda henüz kesin bir tarih söz konusu değil" diye konuştu.

'TERÖR TEMİZLENİRSE TÜRKİYE BUNU KARŞILIKSIZ BIRAKMAZ'

Türkiye'nin NATO'nun genişleme ilkesini desteklediğini, istenen adımların atılması dahilinde İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine olumlu bakılabileceğini belirten Kalın, "En başından beri objektif ilkeler koyduğumuzu ifade ettik. Bu nedir? Türkiye'nin milli güvenliğine tehdit teşkil eden terör unsurları ortadan kaldırılmadığı müddetçe özellikle İsveç bağlamında üyelik sürecinin ilerlemeyeceğini açık ve net bir şekilde ifade ettik. Tabi bu süre zarfında hem Finlandiyalı hem İsveçli mevkidaşlarımla, hem NATO genel sekreterliğiyle yaptığımız görüşmelerde hep 'adım atılırsa biz bunları karşılıksız bırakmayız' dedik. Türkiye'ye dönük; FETÖ, PKK ve benzeri yapılanmalar buralardan temizlendiği zaman, buralar artık bu örgütler için birer güvenli liman olmaktan çıktığı zaman Türkiye de bunları karşılıksız bırakmaz. Zira biz prensipte NATO'nun genişleme ilkesini destekliyoruz. Terör temizlenirse Türkiye bunu karşılıksız bırakmaz. NATO ittifakının da bir üyesi olarak, bir müttefiki olarak bu süreci olumlu değerlendirebileceğimizi ama atılması gereken adımlar olduğunu ifade ettik" ifadesini kullandı.

'TÜRKİYE'DEN KAYNAKLANAN BİR GECİKME SÖZ KONUSU DEĞİL'

İsveç'in yeni bir yasa hazırlığında olduğunu ve süreye ihtiyacı olduğunu kaydeden Kalın, bazı gecikmelerin Türkiye'den kaynaklı bir sebeple gerçekleşmediğini söyledi. İsveç'te yaşanan son olayların kabul edilemez olduğunun altını çizen Kalın, "Bildiğiniz gibi geçen sene İsveç bir anayasa değişikliği yaptı ve terörle mücadele yasasını bu anayasa çerçevesinde yeniden yazıyor. Bunun için biraz zamana ihtiyaçları olduğunu kendileri ifade ettiler. Biz de müttefiklerimize herkese açık bir şekilde ifade ettik; 'Türkiye'den kaynaklanan herhangi bir blokaj, gecikme söz konusu değil dedik.' İsveç tarafı bu terörle mücadele yasasını yazıp bunu uygulamaya geçirdikten sonra Türkiye'nin buradaki taleplerini daha rahat, yasal bir çerçeve ve güvence içinde yerine getirebileceklerini ifade ediyorlar. Bu konuda olumlu adımlar atarsanız Türkiye bunu karşılıksız bırakmaz. Ortaya konan üçlü mutabakat ve mekanizma çerçevesinde ortaya konan ilkeler, adımlar atılır. Türkiye'nin bu konudaki kaygıları giderilirse biz de olumlu adım atacağımızı ifade ettik ama bunların tersi yönde gelişmeler olursa ki İsveç'te son bir ayda yaşanan hadiseler maalesef bu yönde oldu, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yakılması, Cumhurbaşkanımızı hedef alan gösterilerin yapılması, buna müsaade edilmesi hangi yasal çerçeve veyahut özgürlük tanımı adı altında olursa olsun bizim için kabul edilmez" diye konuştu.

'F-16 PROGRAMINI, HAVA GÜCÜMÜZÜ ARTIRMAK İÇİN ALTERNATİF GÖRÜYORUZ'

"F-16 programı ile ön şart deyimlerini biz de duyuyoruz. Eğer kongrede Menendez gibi senatörle bunu şart olarak getirirlerse tarafsızlık pozisyonlarını yitirmiş olurlar. Bu Türkiye için asla kabul edilemez" diyen Kalın, "Eğer Kongre'de şart getirir ve Yunanistan'ın talebine olumlu cevap verirlerse NATO'da tarafsızlık kararını bozmuş olurlar. Biz F-16 programını, hava gücümüzü artırmak için alternatif olarak görüyoruz. ABD şartlar getirir ve böyle bir yaklaşım içerisine girerse biz kendi yolumuza devam ederiz. Elimiz kolumuz bağlanacak hali yok. Biz milli güvenliğimizi sağlamak noktasında kendi imkan ve kabiliyetlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Biden yönetiminin niyeti ve arzusunu biliyoruz ama Kongre'de bir şekilde takılırsa buna göre değerlendirme yaparız. Türkiye başka alternatifler bakmaya devam eder. SİHA teknolojisi alanında son yıllarda muazzam aşamalar kaydedildi. Kızılelma uçuşlara başladı, inşallah yakında envantere de girecek" değerlendirmesinde bulundu. (DHA)