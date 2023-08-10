Cumhurbaşkanlığı uyardı. e-Devlet’e girenler dikkat

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, internet korsanları tarafından dolandırıcılık amacıyla dolaşıma sokulan e-Devlet benzeri sitelerin son günlerde artığını belirterek vatandaşları uyardı.

Cumhurbaşkanlığı uyardı. e-Devlet’e girenler dikkat

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, e-Devlet Kapısı’nın eski adı Twitter olan X sosyal medya hesabından kullanıcıları “arayüz taklitçilerine” karşı uyarısını alıntılayarak bir paylaşımda bulundu.

Bazı dönemlerde e-Devlet Kapısı arayüzünü taklit edilerek siber saldırganlar tarafından dolaşıma sokulan oltalama sitelerinin son zamanlarda artışa geçtiği vurgulanan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

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“Olumsuz sonuçlara mahal vermemek için, e-Devlet Kapısı hesabınızda iki aşamalı giriş özelliğini aktif hale getirmeyi ve işlemlerinizi yalnızca ‘http://turkiye.gov.tr’ adresinden ve ‘e-Devlet Kapısı’ mobil uygulaması üzerinden yapmanız gerektiğini unutmayın.”

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