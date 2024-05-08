Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’ne yeni bir ödül

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’ne yeni bir ödül
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, 2024 AIM Yatırım Ödülleri’nde Öne Çıktı

Abu Dabi’de düzenlenen 2024 Annual Investment Meeting (AIM) kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, dünyanın en başarılı yatırım ajansları arasında yer alarak ödülün sahibi oldu. Ofis, sürdürülebilir ve yenilikçi yatırım projelerine verdiği destekle dikkatleri üzerine çekti.

Uluslararası yatırım ajanslarının değerlendirildiği sekiz farklı kategoride, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin performansı, özellikle sürdürülebilir yatırımlara odaklanan SDG skorlama mekanizmasıyla öne plana çıktı. Küresel ölçekte yapılan değerlendirmede, ofisin yatırımları; üniversite-sanayi işbirliği, istihdam, kadın eğitimi ve istihdamı gibi alanlarda önemli katkılar verdi.

Ayrıca, ofisin desteklediği yatırımların yerel tedarik zincirlerine, ülke ekonomisine, teknoloji transferine ve Türkiye’nin “net sıfır” hedefine olan katkıları da takdir topladı. Enerjisa’nın “Enerjisa YEKA-2” projesine verilen destekle daha önce "Birleşmiş Milletler Enerji Dönüşümünde Yatırım Destek Mükemmellik Ödülü"nü kazanan ofis, AIM Yatırım Ödülleri’nde de ödül alarak Türkiye’nin uluslararası yatırım çekme kapasitesini ve inovasyon yeteneğini bir defa daha kanıtladı.

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