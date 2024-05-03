Cumhur'da Osman Kavala çatlağı. AKP'li Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken paylaşım

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde yazdığı yazıyı savundu. Yaşanan olay sonrası MHP çevrelerinin sert tepkiler göstermesi üzerine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkeş Osman Kavala Davası'nın uluslararası arenada Türkiye'yi zor duruma soktuğunu ifade ederek Selvi'nin yazdığı yazıyı savundu.

Osman Kavala Davası'na vakıf olmayan kişilerin konuya dair görüş bildirdiğini iddia eden Türkeş “Acaba konunun iç hukuk ile çözülmesi ihtimali mi bazı çevreleri rahatsız ediyor? '' ifadelerini kullandı.

AKP'li Türkeş yaptığı açıklamada,

''Osman Kavala'' davasının avukatlarının, yargılamanın yenilenmesi dilekçesi verdiklerini, Osman Kavala 2 yıldır yargılandığını ve tutuklu olduğunu konunun medyada yer aldığını, Bir sürü (hukukçu) ve hukukçu sıfatı taşımayan kişilerin davaya vakıf değilken ve en önemlisi dilekçenin tümünü görmeden konunun aleyhine fikir beyan etmeye başladıklarını ifade etti.

Bu kişilerin neye dayanarak neye karşı çıktıklarını merak ettiğini söyleyen Türkeş,

“A- Abdulkadir Selvinin meseleyi yazmış olmasına mı?

B- Osman Kavala'nın nihayet tahliye olma ihtimalinin yüksek olmasına mı?

C- Türkiye'nin uluslararası arenada haksız ithamlardan kurtulmasına mı?

D- Kendilerinin bunu akıl edememesine mi?

E- Onların oluşturmaya çalıştıkları gri ortamdan sislerin dağılıyor olmasına mı?

F- Düşünmek bile istemiyorum ama; acaba konunun iç hukuk ile çözülmesi ihtimali mi bazı çevreleri rahatsız ediyor?” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ''Sorosçudur, casustur, suçludur ve cezasını çekecektir'' ifadelerini kullandığı Osman Kavala için son sert açıklama 17 Nisan 2024 tarihinde gelmişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, ''Türkiye’ye “yeni senaryo” dayatması yapanların sözcülerinden olduğu evvelden bu yana bilinen isimlerin başında gelen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi’nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın seçimlerden sonra ilk grup toplantısının yapıldığı ve yine seçimlerde Cumhur İttifakı’nın başarısına dikkat çektiği gün Kızıl Soros Osman Kavala hakkında yazdıkları bir kez daha kendisini ve kendisine sufle verenleri açık etmiştir'' sözlerini sarf etmişti.