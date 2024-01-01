Cumhuriyet Anne Hörü Çobanoğlu hayatını kaybetti. 1919’da doğmuştu

‘Cumhuriyet Anne’ Hörü Çobanoğlu Atatürk’ün Samsun’a çıktığı yıl 1919’da Antalya Finike’de dünyaya geldi.

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını gören 104 yaşındaki Çobanoğlu, 2023’ün son gününde hayatını kaybetti.

Finike Belediye Başkanı da taziye mesajı yayımladı. Başkan Mustafa Geyikçi şu paylaşımı yaptı:

Ata’mızın Samsun’a çıktığı yıl doğan cumhuriyet annemizi cumhuriyetimizin 100’üncü yılında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Geyikçi Çobanoğlu'nun Cumhuriyet’in asırlık yolculuğuna şahit olduğunu da dile getirdi.

Geyikçi, “Hörü teyzemiz ilçemizin bir sembolü. Sadece bizim değil cumhuriyetimizin önemli bir değeri. 1919’da doğdu 2023’ün son gününde aramızdan ayrıldı. Ruhu şad olsun. Bize düşen bundan sonra Onu ilçemizde yaşatmak olacaktır” ifadelerini kullandı.