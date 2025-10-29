MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ı Meclis’e davet edip ‘örgütü lağvettiğini açıklasın' çağrısıyla başlayan süreçte; PKK’nın fesih kararı, silahların yakılması ile devam etti.

Süreç TBMM’ye taşındı. Kurulan komisyonda ise DEM Parti tarafından ‘af’ ve ‘umut hakkı’ talebi istenmiş ancak 11. Yargı Paketi'nde DEM’in istekleri yer almamıştı.

SÜRECE ÖZGÜ GEÇİŞ YASASI MI?

Son olarak süreçte terör örgütü PKK, 26 Ekim'de tüm silahlı unsurlarını Türkiye'den çekme kararı almıştı. Karada ise terör örgütü PKK’nın yöneticisi Sabri Ok, "Af istemiyoruz, sürecin ruhuna uygun hukuki düzenlemeler yapılmalı" dedi.

Terör örgütü PKK’nın yöneticisi Sabri Ok

Saray’ın başdanışmanı Mehmet Uçum’un ilk kez dile getirdiği, "Sürece özgü geçiş" yasanın nasıl olacağı ise merak ediliyor.

ŞEYH SAİD ÖRNEKLEMESİ

AKP’nin kimliğini iyi bilen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstiklal Mahkemesi tarafından verilen kararla idam edilen Şeyh Said'in destekçileri hakkındaki yasal düzenlemeyi İmralı sürecine örnek verdi.

Selvi şu ifadeleri kullandı:

"Bilmem üzerinde durulur mu ama Şeyh Said isyanından sonra çıkarılan bir kanun var. Adı, 'İdam Cezalarının İnfazının Ertelenmesine Dair Kanun'... Şeyh Said isyanından sonra çıkarılmış. Şeyh Said 29 Haziran’da idam ediliyor. Bu kanun 5 Temmuz 1925 tarihinde çıkarılmış. Peki Şeyh Said idam edildikten sonra bu kanuna neden ihtiyaç duyuluyor? Çünkü isyan devam ediyor. Yasayla idam cezalarının infazının belli koşullarda ertelenmesi öngörülüyor. Burada çok önemli bir incelik var. İnfazlar erteleniyor. 5 yıl içinde suç işlemediği taktirde cezalar kaldırılıyor. Ama isyan devam ederse cezası infaz ediliyor."