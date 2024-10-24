Cumhuriyet Bayramı’nda ikramiye bekleyen emeklilere kötü haber!

2023 yılında Cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yıldönümümde emeklilere 5 Bin Lira ikramiye ödemesi yapılmıştı. Bu yılda Cumhuriyetin kuruluş yıldönümünde 29 Ekim’de emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin verilip verilmeyeceği merak konusu oldu.

16 milyondan fazla emeklinin beklediği soruya ilişkin Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci’den açıklama geldi. konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Cenkci, 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. Yılı sebebiyle emeklilere 5 Bin Lira ikramiye ödendiğini ve yapılan ikramiye ödemesinin ilk önce çalışmayan emeklilere sonrasında ise çalışmaya devam eden emeklilerin yoğun tepkisiyle birlikte çalışan emeklilere de ödendiğini hatırlattı. Cenkci, devamında ise şunları söyledi;

“Ancak yapılan bu ödemin Cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yıldönümü ile hiçbir alakası yoktur. Bu ödeme emeklilere seyyanen yapılmış olup yapılan yasal düzenlemede de belirtilmektedir.”

KANUN MADDESİNİ HATIRLATTI

5 Bin Lira ödeme çalışmayan emeklilere 7464 Sayılı Kanun’un 20. Maddesiyle, çalışan emeklilere ise 7491 Sayılı Kanun’un 55. Maddesiyle verildiğini söyleyen Cenkci, sonradan eklenen 5510 Sayılı Kanun’un Geçici 98. Maddesini hatırlattı:

“Kurumca bu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca 2023 yılı Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılanlara dosya bazında 5.000 TL tutarında bir defaya mahsus olmak üzere ödeme yapılır. Birinci fıkrada belirtilen ödemenin yapılmasında;

“a) İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranı,

b) Hak sahiplerinin hisseleri oranı,

c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü %50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerden, ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmayanların hak sahiplerine, sigortalıya gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden hak sahiplerinin hisseleri oranı,

ç) Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara, ülkemiz mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme gün sayılarının, sosyal güvenlik sözleşmesine göre nazara alınan toplam prim ödeme gün sayısına olan oranı, esas alınır.

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara en fazla ödemeye imkân veren bir dosya üzerinden ödeme yapılır.

(Mülga dördüncü fıkra:27/12/2023-7491/54 md.)

Bu madde kapsamında yapılan ödemelerden kesinti yapılamaz ve bu ödemeler haczedilemez. Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından %25 oranında kesilmek suretiyle, yoksa genel hükümlere göre geri alınır.

Bu madde kapsamında yapılacak ödemeleri karşılamak amacıyla gerekli olan tutar, yazılı talebe istinaden ayrıca fatura aranmaksızın Hazine tarafından Kuruma ödenir. Yapılacak ödemeler kapsamında ortaya çıkan ödenek ihtiyacını karşılamak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibine 2023 yılında ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile ödeme tarihini belirlemeye Kurum yetkilidir.”

"İKRAMİYENİN 100. YILLA ALAKASI YOK"

Söz konusu maddeyi hatırlatan SGK Uzmanı Mehmet Akif Cenkci 5 Bin Lira ödeme düzenlemesinin yapıldığı kanun maddesi incelendiğine bir defaya mahsus seyyanen yapıldığını belirtti.

Ayrıca yapılan bu ödemenin Cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yılı veya yıldönümü ile hiçbir alakası olmadığını söyleyen Cenkci, “Dolasıyla yapılan bu ödemenin her sene 29 Ekim’de tekrar etmeyeceği kesindir.” dedi.