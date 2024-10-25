Cumhuriyet Bayramı'nda yüzme yarışı

Silifke Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yüzme yarışı düzenlenecek.

Spor müsabakalarından konserlere kadar düzenlediği birçok etkinlik ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayacak olan Silifke Belediyesi’nin düzenleyeceği yüzme yarışında, farklı yaş kategorisinde yüzücüler Cumhuriyet için kulaç atacak. 29 Ekim Pazar günü saat 14.00’te Naim Süleymanoğlu Yüzme Havuzu’nda düzenlenecek yarışma, 6-7 yaş, 8-9 yaş, 10-12 yaş ve 13-15 yaş kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Yüzme yarışına katılacak tüm sporculara başarılar dileyen Başkan Mustafa Turgut, şunları söyledi:

“29 Ekim 1923 günü temelleri atılan Cumhuriyetimizin 101’inci yıl dönümünü büyük bir neşeyle, coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyet, Türk milletinin binlerce yıllık tarihinde ulaştığı en muhteşem zirvesidir. Cumhuriyetimizin kuruluş süreci de milli tarihimizin kaydettiği en büyük mücadelelerden biri olmuştur. Cumhuriyet, her şeyini kaybetmiş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük bir zaferin sonucudur. Yüce Türk milleti, kendine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti’ni, huzur ve refah dolu yarınlara ulaştırmak için hiç şüphesiz her zaman tüm gücüyle çalışacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 101’inci kuruluş yıl dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutlar, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. Silifke Belediyesi olarak bugüne özel düzenlediğimiz yüzme yarışı etkinliğinde, Cumhuriyeti düşünerek kulaç atacak her sporcumuza şimdiden başarılar diliyorum.”

Yarışmaya başvurular, 26 Ekim’de (yarın) son bulacak. Başvurular, Naim Süleymanoğlu Yüzme Havuzu’na yapılacak.



