Cumhuriyet Gazetesi'nde bomba gelişme. Bir isim daha ayrıldığını açıkladı

Cumhuriyet Gazetesi'nde para karşılığı haber yapılmasına ilişkin tartışmalar devam ederken gazeteden bir ayrılık haberleri daha geldi.

Genel Yayın Yönetmeni Mollaveisoğlu'nun ardından geçen yıl Cumhuriyet Gazetesi'ne yayın koordinatörü olarak katılan Ferda Öngün'ün de gazeteden ayrıldığı öğrenildi.

Öngün'ün gazetenin WhatshApp grubunda paylaştığı veda mesajı şu şekilde:

"Sevgili meslektaşlarım

Bu konuşmayı yaparken çok ağlayacağım için size duygularımı yazılı olarak iletmek istedim.

Bir kere ilk söyleyeceğim, ben sizi çok sevdim.

Bu sevgi ve gönül bağıyla, hayallerimde bile göremeyeceğim bir gazeteciliği üstelik en zor zamanlarda birlikte yaptık.

Bodrum’dan geldiğim her güne değdiniz. Çünkü her biriniz çok özelsiniz. Burada sizi bulmaktan, burada sizi tanımaktan, şakalaşmaktan, gülmekten, ağlamaktan kıvanç duydum.

Bu 11 ayda adil olmaya, kalp kırmamaya, sevgi ve saygı ortamını kurmaya çok önem verdim.

Buna rağmen günlük telaş ve stres içinde incittiğim her kimse ondan da özür dilerim.

Ben burada “profesyonel bir gazeteci” olarak bulunmadım, çalıştığım her gün Atatürk’e ve Cumhuriyete olan borcumu ödedim. Lisedeyken kendime verdiğim “ben gazeteci olacağım, cumhuriyette çalışacağım” sözümü tuttum.

Cumhuriyet tarihinin en büyük depreminde, tarihin en büyük seçiminde gece gündüz sizinle en doğru gazeteyi yapmak için uğraştık.

Şimdi bugün size veda ediyorum.

İstiyorum ki bu bir veda değil, beni tüm hayallerini gerçekleştirmiş bir gazeteci olarak emekliliğe uğurlama olsun. Patlatamadığımız o şampanya patlasın.

Hakkınızı helal edin."

Dün yazısının yayınlanmadığını duyuran Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, Twitter hesabında bir açıklama paylaşmıştı. Açıklamasında para karşılığı haber yaptırılmasına ilişkin de düşüncelerini paylaşan Mollaveyisoğlu, vakıf yönetimini eleştirmişti.

BARIŞ TERKOĞLU, BARIŞ PEHLİVAN VE MURAT AĞIREL'DEN MOLLAVEİSOĞLU'NA DESTEK

Gazetedeki tartışmalara değinen söz konusunu yazısını paylaşan Mollaveisoğlu’na, Cumhuriyet yazarları Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel de destek vermiş, Mollavaisoğlu'nun açıklamasını destekleyici mesajlarla paylaşmıştı.

Mollaveyisoğlu'nun açıklamasının ardından Cumhuriyet Gazetesi'nden yapılan açıklamada ise “6 aydır Genel Yayın Yönetmenliği yapan Mollaveisoğlu Cumhuriyet gazetesine uyum sağlayamadı. İyi bir televizyon programcısı olmasına karşın yönetim yeteneği gösteremedi” ifadeleri kullanılmıştı.

Bugün ise Cumhuriyet Gazetesi künyesinde Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu'nun adı yer almaması dikkat çekmiş, Mollaveisoğlu jet bir cevapla duruma karşılık vermişti.

Mollaveyisoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Etik tartışma yönetimde başlayıp yargıya ve basına yansıdı…

'Taraf olursan görevden alırız' dediler.

Gazeteciliğin tarafında oldum..

Görevden alındım..

Okurlarımıza, dostlarıma saygı ile duyuruyorum."

FERDA ÖĞÜN KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik mezunu olan Öngün, mesleğe 1990 yılında Sabah gazetesinde başladı.

Türk medyasında 30 yıl boyunca gazete ve televizyonların yazı işleri ve haber merkezlerinde başarılı çalışmalara imza atan Öngün, 12 yıl Sözcü gazetesi yazıişleri müdürlüğü yaptı.

Eylül 2022'de Cumhuriyet Gazetesi'ne yayın koordinatörü olarak katıldı.