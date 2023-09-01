Cumhuriyet Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni ilk kez kadın oldu

Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmenliği’ne Mine Esen getirildi. Uzun yıllar Dış Haberler Servisi’ni yöneten Esen, Cumhuriyet’in ilk kadın genel yayın yönetmeni oldu. Genel Yayın Koordinatörlüğü’ne de Hakan Akarsu getirildi.

Cumhuriyet Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni ilk kez kadın oldu

Atatürk’ün adını koyduğu, dünyanın en köklü gazetelerinden Cumhuriyet’te Genel Yayın Yönetmenliği’ne Mine Esen getirildi. Uzun yıllar Dış Haberler Servisi’ni yöneten Esen, Cumhuriyet’in ilk kadın genel yayın yönetmeni oldu.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenen Mine Esen, 1972 yılında İstanbul’da doğdu. Şişli Terakki Lisesi’nin ardından 1994 yılında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Basın Yayın Bölümü’nden mezun oldu.

1996-1999 yılları arasında Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yaklaşık 25 yıllık gazetecilik serüveninde Cumhuriyet Gazetesi'nin dış haberler bölümünden haber merkezine ve yazıişlerine uzanan farklı bölümlerinde çalıştı.

Çok sayıda uluslararası ve ulusal zirveyi takip etti, siyaset, politika, sivil toplum örgütlerinden önde gelen isimlerle söyleşiler, röportajlar yaptı. Bu çerçevede ABD, AB, Çin, Ortadoğu’nun yanı sıra Kıbrıs’taki gelişmelere de odaklandı.

Göç, kadın ve kız çocuklarının hakları konusuna eğildi. Bu konulara yönelik yazı dizileri hazırladı. Gazetemizle özdeşleşmiş Pazar Yazıları sayfasının uzun yıllar editörlüğünü yürüttü. Yine Cumhuriyet gazetesi bünyesinde 2020 yılında başlayıp yaklaşık iki yıl yayımlanan Le Monde Diplomatique Türkiye ekibinde dış haberler müdürü olarak çalıştı.

“Babıali’nin Dışişleri Bakanı” olarak da tanımlanan Ergun Balcı ekolünü izleyen Esen, 2016-2022 yılları arasında Cumhuriyet Dış Haberler Müdürlüğü görevini yürüttü. TGC ve TGS üyeleri arasında yer aldı.

GENEL YAYIN KOORDİNATÖRÜ HAKAN AKARSU OLDU

Cumhuriyet Gazetesi'nin Genel Yayın Koordinatörlüğü görevine getirilen Hakan Akarsu ise 1964 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu olan Akarsu 1989 yılında girdiği Cumhuriyet gazetesinde 34 yıl aralıksız çalıştı. Gazete bünyesinde editörlükle başlayıp Yazıişleri Müdürlüğü görevine uzanan bir yelpazede görev yaptı. Akarsu, TGC, TGS, TSYD ve AIPS üyesidir.

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