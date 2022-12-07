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CHP'de 40 il başkanı istifa edecek. Son kararı Kılıçdaroğlu verecek

CHP Genel Merkezi, milletvekili aday adayı olmak isteyen il başkanlarına istifa etmeleri çağrısı yaptı. 40’a yakın il başkanının milletvekili adaylığı için istifa edeceği belirtiliyor.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 10:29
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde 40 il başkanı milletvekili adaylığı için istifa ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu karar verecek

CHP'de 40 il başkanı istifa edecek. Son kararı Kılıçdaroğlu verecek
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CHP Genel Merkezi’nin milletvekili aday adayı olmak isteyen il başkanlarına istifa etmeleri çağrısında bulunmasının ardından parti genel merkezinde adaylık kulisi çalışmaları hız kazandı. 40’a yakın il başkanının milletvekili adaylığı için istifa etmesi bekleniyor.

CHP Genel Merkezi, 22 Kasım’da il ve ilçe başkanlıklarına genelge gönderdi. Genelgede, milletvekili aday adayı olmak isteyen il ve ilçe başkanlarının istifa dilekçelerini 5 Aralık ile 26 Aralık tarihleri arasında parti genel sekreterliğine iletmeleri istenmişti.

40’A YAKIN İSTİFA

T24’ten Eray Görgülü'nün haberine göre,  il ve ilçe başkanlarına tanınan süre dün başlarken, milletvekili adayı olmak isteyen il ve ilçe başkanları da genel merkezde adaylık kulisi yürütmeye başladı. Edinilen bilgiye göre çok sayıda il ve ilçe başkanı, milletvekili aday adaylığı için genel merkezin nabzını yokluyor. 40’a yakın il başkanının istifaya karar vermesi bekleniyor.

İstifa edecek il ve ilçe başkanlarının dilekçelerini 26 Aralık tarihine birkaç gün kala genel merkeze ileteceği ifade ediliyor.

KILIÇDAROĞLU KARAR VERECEK

İstifa eden il başkanlarının yerine yapılacak görevlendirmede ise iki yöntem üzerinde duruluyor. Parti tüzüğüne göre il yönetim kurulları kendi içinden bir üyeyi başkan olarak seçebiliyor.

Yine parti tüzüğüne göre 26 Aralık tarihi itibariyle, seçime 6 aydan az bir süre kalmış olacağı için genel başkan tarafından doğrudan atama yapılabiliyor. İstifa eden başkanların yerine hangi yöntemle görevlendirme yapılacağına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu karar verecek.

KAFTANCIOĞLU ADAY OLAMIYOR

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun durumu ise merak konusu olmaya devam ediyor. Yargıtay, 14 Haziran 2022’de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliğini düşürmüş ve kararı CHP Genel Merkezi’ne iletmişti. Kaftancıoğlu, fiili olarak il başkanlığı görevini yürütse de siyasi yasağı bulunduğu için milletvekili adayı olamıyor.

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alıkınık
7.12.2022 10:50
baş ka yüzler gelsin chp bittiriyor kendini böyle siyasetmi olur tayipten farkınne kılıçtar oglu  
 
Türkiyeli
7.12.2022 10:45
ESEFLE KINIYORUM  
 
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