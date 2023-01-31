Kimsesizlerin kimsesi cumhuriyet, belki de en çok da kadına ve kadın haklarına verdiği önem sebebiyle çok kıymeti.



1923’te Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğu tarihten çok kısa bir süre içerisinde Türk kadınına birçok hak tanıdı.



Bunlardan en meşhuru ise hiç şüphesiz seçme ve seçilme hakkıydı...







Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının sembol isimlerden biri de hiç şüphesiz Hatı Çırpan'dı...



Twitter’da yaptığı tarih paylaşımlarıyla dikkat çeken “@ArşivSaka”, Çırpan üzerinden Cumhuriyet’in kadını verdiği değeri bu paylaşımıyla dikkat çekti: “Köyünden alıp meclis kürsüsüne milletvekili olarak çıkaran düzene cumhuriyet denir! Adı Hatı Çırpan, 1890 yılında Kazan köyünde doğdu. Balkan harbinde eşi yaraladığında 5 çocuk annesiydi.”



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