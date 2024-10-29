Cumhuriyet olmasaydı bu adam Türkiye’yi yönetecekti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Cansu İşcan
Cumhuriyet olmasaydı bu adam Türkiye’yi yönetecekti

Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anlarını canlandırdı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Osmanlı Devleti Padişahlarından II. Abdülhamid'in torunu olan Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Hamas’ın liderlerinden Yahya Sinvar'ın ölümünü canlandırdı.

17 Ekim’de İsrail tarafından yapılan saldırıda öldürülen Sinvar'ın ölüm anını canlandıran Osmanoğlu’nun, bu performansı sosyal medyanın diline düştü.

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Görüntülerde, Osmanoğlu'nun Sinvar’ın ölümüne ilişkin bir sahneyi canlandırdığı ve anlattığı net bir şekilde görülüyor.

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ABDÜLHAMİD KAYIHAN OSMANOĞLU KİMDİR?

Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Osmanlı devletinin 34. Padişahı Sultan İkinci Abdülhamid'in 3. kuşak torunu olan Dahi Hanedan Ailesinin Harun Abdülkerim Osmanoğlu'nun oğlu ve Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunudur.

50 yıl sonra 1974 yılında ilk kez bir Osmanlı torunu Türkiye'ye geri dönmüştür. Kayıhan Osmanoğlu'nun babası Harun Abdülkerim Osmanoğlu'dur. Kayıhan Osmanoğlu Türkiye'de doğan ilk Osmanlı torunudur. Fatih semtinde 2 Ağustos 1979 tarihinde doğmuştur. Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Türkiye gazetesinde 10 yıl gazetecilik yapmış, 3 yıl da TGRT'de çalışmıştı.

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