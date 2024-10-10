Cumhuriyet turnuvası başladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Cumhuriyet turnuvası başladı

Denizli Çameli'nde düzenlenen Cumhuriyet Voleybol Haftası başladı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Voleybol Haftası renkli görüntülerle başladı.

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7-11 Ekim Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Çameli Kaymakamlığı, Çameli Belediyesi ve Çameli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği Cumhuriyet Turnuvası Çameli Kapalı Spor Salonunda oynanan ilk maçın heyecanıyla başladı.

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Turnuvanın açılışına Çameli Kaymakamı Talha Tunahan Yıldırım, Çameli Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Durmaz ile Çameli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metin Dağlı katıldı.

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Açılış töreninin ardından başlayan müsabakalar, dostluk ve centilmenlik çerçevesinde gerçekleşti. Çamelili sporcuların gösterdiği performans büyük takdir topladı.

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Turnuvanın finali 28 Ekim tarihinde yapılacak ve dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilecek.

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