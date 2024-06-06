Cumhuriyet Üniversitesi’nde skandal Arapça mezuniyet davetiyesi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Serkan Talan
Cumhuriyet Üniversitesi’nde skandal Arapça mezuniyet davetiyesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde bir grup öğrenci, mezuniyet töreni için Arapça davetiye bastı. Davetiyeye sosyal medyadan tepki yağdı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda okuyan bir grup öğrenci tarafından bugün gerçekleştirilecek olan mezuniyet töreni için Arapça davetiye basıldığı ortaya çıktı.

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Yousseff Bassam Al-Mahmoud isimli yabancı uyruklu bir öğrencinin isminin yazıldığı söz konusu davetiyede, Arapça, “Allah'a hamdolsun, O'nun lütfu dışında hiçbir yol bitmez, hiçbir çaba tamamlanmaz. Allah'ım, benim çabam ve gayretimle değil, senin lütfunla, başarınla ve cömertliğinle hamd olsun” ifadeleri kullanıldı.

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Sadece mezuniyet törenin yapılacağı yerin Türkçe yazıldığı davetiyede, Cumhuriyet Üniversitesi’nin isminin de Arapça yazılması dikkat çekti.

Davetiyeye sosyal medyadan tepki yağdı.

İşte o yorumlardan bazıları:

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