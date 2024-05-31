Cumhuriyet yazarı Erdal Atabek hayatını kaybetti

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Atabek, tedavi gördüğü İstanbul Ataşehir’deki Acıbadem Hastanesi’nde 94 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhuriyet gazetesi haberi şu sözlerle duyurdu: “Yaşamını sağlık hakları mücadelesine ve Cumhuriyet devrimlerine adayan gazetemizin en kıdemli yazarı Erdal Atabek, tedavi gördüğü İstanbul Ataşehir’deki Acıbadem Hastanesi’nde 94 yaşında hayata gözlerini yumdu”

ERDAL ATABEK KİMDİR?

Dr. Erdal Atabek, 1930 yılında Adapazarı'nda dünyaya geldi. Eğitimci bir ailenin çocuğu olarak Marmara bölgesinin çeşitli ilçelerinde çocukluğunu geçirdi. Eğitim hayatına Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nda başladı ve ardından Kabataş Erkek Lisesi'ni birincilikle bitirdi. 1954 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olarak tıp doktoru unvanını aldı. Uzmanlık alanı psikosomatik hastalıklar ve iç hastalıkları olan Atabek, 1965 yılında yazarlık kariyerine adım attı ve aynı yıl Türk Tabipleri Birliği (TTB) başkanlığına seçildi.

Dr. Atabek, 1966 yılında Cumhuriyet gazetesinde köşe yazıları yazmaya başladı. Kariyeri boyunca Beş Yıllık Kalkınma Planları'nda Özel İhtisas Komisyonu başkanlığı ve üyelikleri yaptı (1972-1978). 1975 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü görevini üstlendi ve 1976 yılında Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ilk müsteşarı olarak atandı.

1980 yılında Aile Okulları'nı kurarak burada yöneticilik ve eğitmenlik yaptı. 1986 yılında Almanya, İsveç, Danimarka ve Hollanda gibi ülkelerde aile, gençlik ve kültür konularında konferanslar verdi. 1994 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde iletişim eğitmenliği yaptı. 1996 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde sosyal psikoloji öğretim görevlisi olarak akademik kariyerine devam etti.