Cumhuriyetçi DeSantis ABD Başkanlık yarışından çekildi

ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken, seçime dair flaş bir gelişme yaşandı. Florida Valisi Ron DeSantis aday adaylığından çekildiğini açıkladı. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Trump lehine yarıştan çekilme kararı aldığını duyuran DeSantis, “Cumhuriyetçi seçmenlerin genelinin Donald Trump'a bir şans daha vermek istediği ortada” dedi.

Trump’ın mevcut ABD Başkanı Joe Biden'dan üstün olduğunu belirten DeSantis, “Donald Trump'la Kovid-19 salgını ve Antony Fauci'yi seçmesi nedeniyle bazı anlaşmazlıklarımız oldu. Ancak, Trump'ın mevcut başkan Joe Biden'den üstün olduğu açık” ifadelerini kullandı.

Daha önce Cumhuriyetçi adayı destekleyeceğine söz verdiğini ve bu sözünü tutacağını belirten DeSantis, başarılı olamayacağını düşündüğünü ve bu sebeple seçmenlerin zamanını ve kaynağını daha fazla harcamak istemediğini de ayrıca aktardı.

Anketlerde geride kalan Iowa eyaletinde Cumhuriyetçi adayların yarıştığı ön seçimleri oyların yüzde 51'ini alarak kazanan Trump, New Hampshire’da yapılacak ön seçim öncesinde gerçekleştirilen son anketlerde de önde çıktı. New Hampshire Üniversitesi anketine göre Trump’ın oyları yüzde 50’yi bulurken, en yakın rakibi Nikki Haley’in ise yüzde 39 oy alacağı öngörüldü. Florida Valisi Ron DeSantis’in oy oranı ise yüzde 6’da kaldı.