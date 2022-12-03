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Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı

Cumhuriyet dönemini ve büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef alan ‘Musa Hoca’ lâkaplı Musa Ebu Cafer’in, İçişleri Bakanlığı’na bağlı www.terorarananlar.pol.tr sayfasında terör örgütü El Kaide üyesi olarak arandığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 03:43
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Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı

Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
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‘Musa Hoca’ lakabıyla bilinen Musa Ebu Cafer’in 14 Kasım 2018 yılında büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’e ilişkin söylediği, “Atatürk’ü benimseyen, onu seven, onun ilkelerini benimseyen kimselere de nasihatim şudur. Tövbe ediniz. Tövbe etmeyecek olursanız vallahi Allah’ın karşısına kâfir olarak çıkarsınız Allah korusun. Çünkü böyle bir şahsiyet İslam'ı ortadan kaldırıp yerine Cumhuriyeti ve laikliği getiren bir şahsiyettir. Böyle bir insanı Müslüman nasıl sevebilir?” sözleri geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu.

Cafer’in daha sonrasında ise Cumhuriyet dönemini de hedef aldığı ortaya çıktmıştı. ‘Musa Hoca’ şu skandal ifadeleri kullanmıştı:

“Bunlar İslamı köken yıkmaya çalışmışlar. Müslümanlara ağır darbe vurmuşlar. Şeriatı yeryüzünden silmeye çalışmışlar. Hilafeti kaldırmışlar. Cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi. İşte bunlar asıl düşmanlardır. O münafıklar cehennemin en alt tabakasında olacaklardır.”

Cumhuriyet’in haberine göre; ‘Musa Hoca’nın İçişleri Bakanlığı’na bağlı www.terorarananlar.pol.tr sayfasında yer alan Terörden Arananlar Listesi’nde 2 milyon TL ödülle arandığı ve “yeşil kategori” de El Kaide terör örgütü üyesi olarak yer aldığı görüldü.

Öte yandan Musa Ebu Cafer’in listede ‘Musa Olğaç’ ismiyle yer aldığı görüldü. ‘Musa Hoca’ buna rağmen ‘Davet Minber’ isimli web sitesi ve sosyal medya hesaplarında laiklik ve Cumhuriyet karşıtı yayınlar yapıyor. Musa Olğaç’ın isminin Terörden Arananlar Listesi’nde yer aldığı halde Olğaç’ın yayınlarına Türkiye’de erişim konusunda resmi bir engellemenin olmaması dikkat çekti.

‘MUSA HOCA’ İLE SINIRLI DEĞİL

‘Musa Hoca’nın birlikte yayın yaptığı 'Samet Dagül’ün de Terörden Arananlar Listesi’nde olması dikkat çekti. Dagül, “yeşil kategori” de ve El Kaide terör örgütü üyesi olarak yer alıyor.

Usame bin Ladin’in kurucusu olduğu El Kaide’yi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, NATO, Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlar ile birçok ülke terör örgütü olarak tanımlamaktadır.

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