Cumhuriyetin 100. yılına özel 134 ayrı noktada dalış yapılacak

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı için sualtı etkinliği yapılacak. Binden fazla dalgıç, 134 ayrı noktada sualtına inecek.

KAYNAK: Haber Merkezi
Cumhuriyetin 100. yılına özel 134 ayrı noktada dalış yapılacak

Editör: Ufuk Cingöz

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı için sualtı etkinliği düzenlenecek.

21 ve 22 Ekim 2023 günleri 134 ayrı noktada 1000’den fazla dalgıç sualtına inerek Cumhuriyet’e ve Cumhuriyet’in kurucusu Büyük Atatürk’e bağlılığını kanıtlayacak.

Cumhuriyet coşkusu; Bitlis’teki Nemrut Gölü’nden Kaş’ın berrak sularına kadar her yerde yaşanacak. Azerbaycan, Makedonya, K.K.T.C.’den de dalgıçların ortak olduğu coşkuya A.B.D.’de yaşayan serbest dalış rekortmeni Yasemin Dalkılıç da katılacak.

Dalışın merkez üssü Dolmabahçe Sarayı olacak.

Suyun altında unutulan ulusal değerleri hatırlatırken, denizlerinin korunması için çabalayan dalgıçlar tarafından kurulan Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu, Türkiye’de gerçekleşen en büyük dalışa imza atmaya hazırlanıyor. Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın ardından Büyük Önder Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında 100 ayrı noktada yapılması planlanan dalış hedefini aşarak 134 ayrı yerde gerçekleşecek.

Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu Başkan Yardımcısı Gökhan Karakaş, “Büyük zorluklarla kurulan şanlı Cumhuriyetimizin temel kazanımlarını korumak ve ulusal birliğimizi devam ettirmek için derinlere ineceğiz. Türkiye’de şimdiye kadar gerçekleşmeyen bu dalışın merkezi Atamızın gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’nın önü olacak” dedi.

120 metreye dalan ilk kadın Yasemin Dalkılıç da katılıyor.

Bitlis-Tatvan’da 2 bin 650 metre yükseklikte bulunan Nemrut Krater Gölü’nde dalacaklarını söyleyen Dalış Eğitmeni Kadir Ekinci, “Cumhuriyet’e gönül veren dalgıçlar, Mavi Vatan kavramının heyecanını cennet vatanımızın her mavisinde yaşatacak” dedi. Fethiye’de dalacaklarını söyleyen Dalış Eğitmeni Savaş Yapman ise, “Cumhuriyet coşkusu en güzel denizde ve derinde kutlanacak.” dedi.

Dalışa Türkiye’nin ilk serbest dalış rekortmen kadını Yasemin Dalkılıç A.B.D.-Florida’dan katılacak. Sualtı belgesel yapımcısı Savaş Karakaş, Fethiye derinliklerinden Cumhuriyet Dalışı’na destek verecek. Etkinliğe ayrıca rap müziğin genç ve üretken sesi Erhan Tozkoparan (Yankee) ile Türk pop ve Latin müziği şarkıcısı Ege’nin, 100. yıla özel hazırladıkları marş ve şarkıları ilk kez yayınlanacak.
Artvin’den Hatay’a kadar 134 farklı noktada aynı coşkuyla Cumhuriyet Dalışı gerçekleşecek.

DALIŞ BAŞLANGICI: 21 EKİM 2023 CUMARTESİ- SAAT: 11.00
MERKEZ DALIŞ: DOLMABAHÇE SARAYI ÖNÜ- 22 EKİM 2023 PAZAR- SAAT: 11.00

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