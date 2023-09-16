Cumhuriyetin 100.yılına özel anıt

Tepebaşı Belediyesince Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda bu yıl 16'ncısı düzenlenen sempozyuma katılan 24 sanatçı, akademisyen ile 30 asistan öğrenci, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Han ilçesindeki Yazılıkaya Midas Anıtı, Hitit Güneş Kursu ile İzmir Marşı gibi tarihi kişilik ve medeniyetlerden esinlendikleri 3 metre 50 santimetre yüksekliğindeki "100. Yıl Cumhuriyet Anıtı"nı oluşturdu.

Seramik çamuru kullanarak el birliğiyle üretilen her bölümü farklı sanatçılar tarafından 2 haftalık çabayla işlenen 60 parçadan oluşan eser, yarın beton kaide üzerinde birleştirilip tamamlanarak törenle İsmet İnönü 2 Caddesi'nde vatandaşların beğenisine sunulacak.

Sempozyum Komitesi Başkanı Prof. Bilgehan Uzuner, AA muhabirine, bu yıl 16'ncısı düzenlenen sempozyumun 2023 yılına denk geldiğini söyledi.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla böyle bir çalışma içine girdiklerini anlatan Uzuner, şöyle konuştu:

"Burada 24 sanatçıyla kolektif bir eser yapıyoruz. Buna benzer bir çalışmayı önceden sağlıkçılar için de yapmıştık. Türkiye'nin birçok noktasından sanatçılar ile akademisyenler geldi. Asistan öğrenciler de onlara yardımcı oluyor. 3 metre 50 santimetre yüksekliğindeki bu eseri, 2 haftalık çalışma sonucu yerine dikeceğiz. Eserin üzerinde 24 sanatçının yorumu olacak. Anıtın merkezindeki 'Mustafa Kemal Atatürk' ve 'Cumhuriyet' yazılı kısımların yapımını ben üstlendim. Atatürk, anıtta Cumhuriyet'in tüm ışıkları üzerindeki kilit rolü üstleniyor. Sanatçı dostlarımızın yorumlarıyla da Cumhuriyet'in diğer ışıkları oluşacak."

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çan Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Başkanı Doç. Dr. Tuba Batu da sempozyuma pek çok sanatçının katılım sağladığını dile getirdi.

Her sanatçının farklı tarzı olduğunu ifade eden Batu, şunları kaydetti:

"Yapılan işler bütünü oluşturacak. Sempozyuma önceki yıllarda yabancı sanatçılar da geliyordu fakat bu sene sadece Türk sanatçılar davet edildi. 'Cumhuriyet fikri ve hissini en iyi bizler anlarız' diye düşünüldü. Ben, anıtın 21'inci parçasını yapıyorum. Keyifli, güzel bir çalışma olacak. Herkes kendi yorumuyla çalışmasını yapıyor. Örneğin, Çanakkale'den katılan başka bir sanatçımız, Çanakkale'nin geleneksel desenlerini anıta işliyor. Başka bir sanatçımız da Cumhuriyet fotoğraflarından oluşan baskılarla parçasını oluşturacak."

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Onur Erman ise yoğun tempoyla çalıştıklarını belirtti.

Bir haftadır kendisine ait parçaları şekillendirdiğini aktaran Erman, "Parçalar bir araya geldikten sonra 100. Yıl Cumhuriyet Anıtı, Eskişehir'e armağan edilecek. Anıttaki her parçayı herkes kendi üslubu ve tekniğiyle yaptı. Benim çıkış noktamda ise Frigler vardı. Bu medeniyetteki yazılar, motifler ile hayvan ve tanrı betimlemelerinden yola çıktım. Eskişehir'deki her toprak katmanında yıllarca karşımıza çıkmış buluntuların yansımalarından esinlendim. Ürettiğim parçalar birleştirildiklerinde anıtın bu kısmı ortaya çıkacak." diye konuştu.