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Cumhuriyetin 100 yılına özel kayıt

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı için Fazıl Say'ın bestelediği 100. Yıl Marşı'nın kaydı gerçekleştirildi.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 16:12
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Cumhuriyetin 100 yılına özel kayıt

Cumhuriyetin 100 yılına özel kayıt
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AA

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada 100. Yıl Marşı'nın Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde orkestra şefi Can Okan ve koro şefi İlhan Akyunak yönetiminde Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası ve Korosu ile Genç Koro (Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi Korosu) tarafından seslendirildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Fazıl Say önderliğinde 230 kişilik dev bir kadro ile Cumhuriyet'e en güzel hediyemizi vereceğiz. Sizlerle paylaşacağımız günü heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fazıl Say ise Türk halkına 100. Yıl Marşı'nı armağan ettiğini belirtti.

İşin fikir babasının İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu bildiren Say, şunları kaydetti:
"Marş yazmak kolay değil. Özellikle iyi bir şiir bulmak hiç kolay değil. Gelecek vadeden bir şiir bulmak gerekti. Ayten Mutlu'nun 'Ver Elini' şiirini bulduk ve irtibata geçtik. Bu şiirden yola çıkarak bestemi ilerletmek istediğimi söyledim. 30-40 yıl önce yazılmış bir şiir olduğu için ona 'yüzüncü yıl' ve 'Atatürk' konulu eklemeler yapmak gerekti. 'Göğün mavi şimşeği Ata'mın gözlerinde, daha nice nice yüzüncü yıllara' gibi gelecekteki yüzüncü yıllara da umutla baktığımızı gösteren cümleleri ekledik. Şiiri bu şekilde tamamlayarak marş haline getirdim."

Say, bugün söylenen marşların 100 yıllık olduğunu belirterek, "Bir marşın halk tarafından sevilmesi ve söylenmesi on yıllara uzanan bir süreçtir. Kolay değildir. '2023'te tek 100. Yıl Marşı benim olacak' diye de bir şey yok. Pek çok proje olacaktır. Ben içime sinen bir marş besteledim ve bunu da en iyi şartlarda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bize sağladığı imkanlarla gerçekleştirdik. İyi bir kayıt yaptık ve halkımızın da bu marşı seveceğini düşünüyorum." dedi.

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