Cumhuriyet’in 100. yılında 22 bin fidan EPAL Türkiye Ormanları ile yaşam buldu

Bu vesileyle ülkemizin ormanlarının değerini anlamak ve vurgulamak amacıyla birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriliyor. Euro palet markasının Türkiye ulusal komitesi olan EPAL Türkiye ise Cumhuriyetimizin 100. yılı için Muğla ve Çanakkale’de EPAL Türkiye ormanlarını oluşturdu.

Her geçen gün artan çevresel sorunlarla mücadelede ormanlarımızın korunması ve zenginleştirilmesi, kritik bir rol oynuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da ülkemizdeki orman varlığını güçlendirmek için çeşitli önlemler alıyor. Bu kapsamda, Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle "Türkiye Yüzyılına Nefes" temasıyla yıl sonuna kadar 81 ilde ağaçlandırma çalışmalarına devam edilirken, iş dünyası da sosyal sorumluluk projeleriyle bu çalışmaların bir parçası oluyor. Son olarak EPAL’in Türkiye ulusal komitesi, Cumhuriyetimizin 100. yılı için 22 bin fidanı EPAL Türkiye Ormanı ile buluşturdu.

“DÖNGÜSEL EKONOMİYE KATKIDA BULUNUYORUZ”

“Döngüsel ekonominin temel ilkeleri -yeniden kullanım, onarım, geri dönüşüm- açık EPAL palet havuzunun nasıl çalıştığını tümüyle açıklıyor" diyen EPAL Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Özgen: “Şirketler, EPAL palet kullanarak ve değiştirerek çevrenin ve iklimin korunmasına katkı bulunabilir. Markamızın çevreye duyduğu saygıyı sadece sosyal sorumluluk projeleriyle değil, tüm iş süreçlerimizle de ortaya koyuyoruz. Yeniden kullanım, değişim, onarım ve geri dönüşüm ilkelerine sahip EPAL Euro palet değişim havuzu, 30 yılı aşkın süredir sürdürülebilir döngüsel ekonominin başlıca örneği oldu. Paletlerin yeniden kullanılması doğal kaynak olan ahşapta olduğu gibi, israfı önleyerek çevreyi ve iklimi de koruyor. Ayrıca kullanıcılar için maliyet avantajı da yaratır” dedi.

“CUMHURİYETİMİZİN 100. YILI İÇİN 22 BİN FİDAN DİKTİK”

EPAL Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Özgen, Cumhuriyet’in 100. yılı için gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projelerine dair şu detayları paylaştı: “Son yıllarda ülkemizde ve dünyada meydana gelen orman yangınları, çevreye ve ülkemize duyarlı bir marka olarak bizleri de harekete geçmeye teşvik etti. Türkiye genelinde 69 üye ile %100 yerli üretim gerçekleştiren EPAL Türkiye olarak Muğla ve Çanakkale’de toplam 22 bin çam ağacı fidanı diktik” ifadelerini kullanarak sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Birçok şirket için, önümüzdeki on yılın en büyük zorluklarından biri, ürünlerin ve lojistiğin sürdürülebilirliği. Açık EPAL Palet havuzu sayesinde, şirketlerin daha sürdürülebilir bir lojistiğe ulaşmanın kolay bir yolu var. Ahşap paletlerimizin kullanılması, değişim ve onarım döngüsü hem karbon ayak izini azaltıyor hem de atıkların önüne geçiyor. Her bir palet, gezegenimizin karbon dengesini yaklaşık 30 kilogram azaltarak çevreyi koruyor.”