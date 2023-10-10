Cumhuriyetin 100. yılında başpehlivanlar Ankara'ya çıkarma yapacak

Başpehlivanlar Cumhuriyetin 100. yılında Gazi Yağlı Güreşleri'nde kol bağlayacak.Ankara'da 14 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek organizasyonda Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Yusuf Can Zeybek ve Orhan Okulu da güreşecek.

KAYNAK: AA
Cumhuriyetin 100. yılında başpehlivanlar Ankara'ya çıkarma yapacak

Editör: Barış Atakan

Gazi Yağlı Güreşleri, 14 Ekim Cumartesi günü Ankara'da düzenlenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü tarafından Şaban Yılmaz Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek organizasyonda, 45 başpehlivan mücadele edecek.

Altın kemerli pehlivanlar Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Yusuf Can Zeybek, Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil, Recep Kara ve Fatih Atlı da Gazi Güreşleri'nde kol bağlayacak.

ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, organizasyon öncesi Şaban Yılmaz Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Bu tesis, Türkiye'deki ilk yağlı güreş tesisi. Ankara Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle yapıldı. Turnuvanın olduğu gün bu tesisin açılışı da yapılacak." dedi.

Ankara'da yağlı güreş organizasyonu konusunda eksiklik yaşandığını söyleyen Arslan, "Gazi Yağlı Güreşleri, Cumhuriyetin 100. yılında bizim için bir başlangıç olacak. Atatürk'ümüz 1931 ve 1932'de Ankara'da yağlı güreş turnuvaları düzenletmiş. Hem onun hem de Cumhuriyetin 100. yılı anısına bu tesisimizi yaptık." diye konuştu.

Gazi Yağlı Güreşleri'ne 45'i başpehlivan olmak üzere tüm boylarda yaklaşık 700 pehlivanın katılacağını dile getiren Arslan, "Ata sporumuzu yaşatmak adına böyle bir adım attık. Turnuvayı geleneksel hale getirmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ASKİ Spor Kulübü Koordinatörü Abdullah Çakmar ise Gazi Yağlı Güreşleri ile kulüp olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıktıklarını belirti.

Minderde Taha Akgül ve Rıza Kayaalp gibi şampiyon sporculara sahip olduklarının altını çizen Çakmar, yağlı güreşte de 2-3 yıl içerisinde iddialı konuma geleceklerini vurguladı.

Kırkpınar'da bu yıl alt boylarda 5 ASKİ Spor Kulübü güreşçisinin derece yaptığına dikkati çeken Çakmar, "Dışardan sporcu almadan bünyemizdeki mevcut sporcuları Kırkpınar'da kürsünün en üst basamağına çıkartmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.


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