Cumhuriyet'in 100. yılında Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını

Türkiye, Cumhuriyet'in 100'üncü yaşını kutluyor. İstanbullular Cumhuriyet'in 100. Yılı'nı kutlamak için Dolmabahçe Sarayı'na akın etti.

KAYNAK: AA
Cumhuriyet'in 100. yılında Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını

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Vatandaşlar ve yabancı turistler, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Dolmabahçe Sarayı'na geldi.

Dolmabahçe Sarayı'nda İstiklal Marşı okunduğu sırada bazı vatandaşlar, saygı duruşunda bulunarak marşa eşlik etti.

Saraya giren ziyaretçiler, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu odayı da ziyaret etti.

Belçika'dan Türkiye'ye tatile gelen Selin Özçelikel, ziyaret sırasında çok mutlu olduğunu belirterek, Cumhuriyet'in daha nice yüzyıllarının olmasını diledi.

Yıldız Özçelik, Avrupa'da büyüdüklerini belirterek, "Ama babamız sağ olsun bizi hep Atatürk çocukları olarak büyüttü. Bizim Atatürk gibi bir liderimiz, babamız olmasından çok gurur duyuyoruz. Çok gururluyuz, laik bir ülkeyiz. Her şeyimiz, haklarımız var. Daha nice yüzyıllara." dedi.

Işık Özçelik, Atatürk'e teşekkür ederek, çok büyük zorluklarla bugünlere gelindiğini ve bunun kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi.

Dolmabahçe Sarayı'nın tüm bölümlerini, bugün 19.23'e kadar T.C. kimlik kartını gösterenler ücretsiz ziyaret edilebilecek.

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