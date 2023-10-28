Cumhuriyetin çocukları sloganlarla gazete dağıttı

Türkiye Bosna Sancak Derneği Gençlik Kolları, Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında onlarca çocuk ile Cumhuriyet’in ilan edilişini haber veren gazeteler eşliğinde yürüyüş yaparak vatandaşlara Cumhuriyet’i müjdeledi.

Cumhuriyetin çocukları sloganlarla gazete dağıttı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde sosyal ve kültürel alanlarda faaliyet gösteren Türkiye Bosna Sancak Derneği, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıldönümünde anlamlı bir kutlamaya imza attı.

ekran-goruntusu-2023-10-28-183652.jpg

İstanbul Bayrampaşa Şehit Kamil Balkan Caddesi'nde Türkiye Bosna Sancak Derneği'nin düzenlediği kutlamada Cumhuriyet’in ilk yıllarında gazete dağıtan yaşıtları gibi giyinen çocuklar, Cumhuriyet’i “Yazıyor” diye müjdelerken üzerinde Cumhuriyet’in “100. Yılı”, ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Efendiler, Yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz” sözü yazan gazeteleri vatandaşlara dağıttı.

ekran-goruntusu-2023-10-28-183616.jpg

Türkiye Bosna Sancak Derneği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

BİR ÇİFT MAVİ GÖZ IŞIĞINDA CUMHURİYETİN ALTIN ÇOCUKLARI.

Türkiye Bosna Sancak Derneği Gençlik kolları tam 100 yıl öncesinde Cumhuriyetin İlan edileceğini büyük bir çoşku ve mutluluk ile duyuran çocuklarımızı anmak ve yaşatmak için, bugünün çocuğunun yarının Atatürkçü bir büyüğü olmasını aşılamak ve bilinçlendirmek için Şehit Kamil Balkan caddesinde onlarca çocuğumuzla Cumhuriyetimizin 100. yılının müjdesini verdik”

ekran-goruntusu-2023-10-28-183343.jpg

ekran-goruntusu-2023-10-28-183416.jpg

ekran-goruntusu-2023-10-28-183441.jpg

ekran-goruntusu-2023-10-28-183517.jpg

ekran-goruntusu-2023-10-28-183552.jpg

İlgili Haberler
Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 yelkenli İstanbul Boğazı'nda
Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 yelkenli İstanbul Boğazı'nda
Atatürk’ün selamı çelik heykelle ölümsüzleştirildi
100. yılın unutulmayacak karikatürü. Yunan işbirlikçilerini çizdi
Barış Manço’ya Karşıyaka vefası
Bordo bereliler Cumhuriyet'in 100. yılını gökyüzüne işledi
Yer gök kırmızı beyaz. Yüzyılın dev bayrağı Adana’da
Öne Çıkanlar
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Son Haberler
Uçaktan atlayan bordo bereliler, gökyüzünde '100' rakamı oluşturdu Gündem
Uçaktan atlayan bordo bereliler, gökyüzünde '100' rakamı oluşturdu
Kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen TIR ve otomobile çarptığı kaza, kamerada Gündem
Kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen TIR ve otomobile çarptığı kaza, kamerada
Arazi kavgasında yeğenini tüfekle vurarak öldürdü Yaşam
Arazi kavgasında yeğenini tüfekle vurarak öldürdü
1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı motosiklet kazası kamerada Gündem
1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı motosiklet kazası kamerada
Eslem Zehra, arkadaşının evinde üçlü priz kablosuyla asılı bulundu Gündem
Eslem Zehra, arkadaşının evinde üçlü priz kablosuyla asılı bulundu
İlkay Gündoğan başladı Real Madrid bitirdi. Volkan Aliakar yazdı Spor
İlkay Gündoğan başladı Real Madrid bitirdi. Volkan Aliakar yazdı
Fatih'te eşya koyma kavgası: 3 yaralı Gündem
Fatih'te eşya koyma kavgası: 3 yaralı