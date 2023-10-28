Cumhuriyetin çocukları sloganlarla gazete dağıttı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde sosyal ve kültürel alanlarda faaliyet gösteren Türkiye Bosna Sancak Derneği, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıldönümünde anlamlı bir kutlamaya imza attı.

İstanbul Bayrampaşa Şehit Kamil Balkan Caddesi'nde Türkiye Bosna Sancak Derneği'nin düzenlediği kutlamada Cumhuriyet’in ilk yıllarında gazete dağıtan yaşıtları gibi giyinen çocuklar, Cumhuriyet’i “Yazıyor” diye müjdelerken üzerinde Cumhuriyet’in “100. Yılı”, ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Efendiler, Yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz” sözü yazan gazeteleri vatandaşlara dağıttı.

Türkiye Bosna Sancak Derneği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

“BİR ÇİFT MAVİ GÖZ IŞIĞINDA CUMHURİYETİN ALTIN ÇOCUKLARI.

Türkiye Bosna Sancak Derneği Gençlik kolları tam 100 yıl öncesinde Cumhuriyetin İlan edileceğini büyük bir çoşku ve mutluluk ile duyuran çocuklarımızı anmak ve yaşatmak için, bugünün çocuğunun yarının Atatürkçü bir büyüğü olmasını aşılamak ve bilinçlendirmek için Şehit Kamil Balkan caddesinde onlarca çocuğumuzla Cumhuriyetimizin 100. yılının müjdesini verdik”