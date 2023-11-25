Cüneyt Arkın'ın eski eşinden şok eden iddialar

Cüneyt Arkın’ın ilk eşi Güler Morcan, kızının Cüneyt Arkın’ın mirasından pay almak için açtığı davada tanık olarak dinlendi. Morcan ifadesinde şok eden iddialarda bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Cüneyt Arkın'ın eski eşinden şok eden iddialar

Halk TV’nin haberine göre, Yeşilçam’ın usta ismi Cüneyt Arkın’ın ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır’ın mirastan mal kaçırdıkları iddiasıyla üvey annesi Betül Cüreklibatır ile kardeşleri Murat Arkın ve Kaan Cüreklibatır’a açtığı davada tanıklar dinlendi.

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İlk duruşmada Filiz Cüreklibatır’ın tanığı annesi Güler Mocan, Betül Cüreklibatır’ın tanıkları ise Ediz Hun, Tuğrul Meteler ve İlkim Karaca’ydı. Güler Mocan, mahkemede “Vasiyetnamenin hazırlandığı tarihlerde Cüneyt’in eşi Betül Hanım’ı aradım. Torunumun ata binmeyi öğrendiğini ve dedesiyle tanışmak istediğini söyledim. Betül Hanım bana ‘Eşimin bu dönemde kafası iyi değil’ dedi” diye konuştu.

Cüneyt Arkın’ın 1972 yılında evlendiği Betül Cüreklibatır’dan Murat ve Kaan adında iki oğlu var.

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TELEFONLARINI BİLE AÇMADI

Güler Mocan sözlerine şöyle devam etti: “Cüneyt bize ‘Hiç param yok. Sadece 100 liram kaldı’ derdi. Biz boşanma aşamasındayken bana ‘Levent’te villa aldım, barışalım’ dedi ama gitmedim. Kızım İngiltere’ye eğitim için gidince, Cüneyt onun her türlü ihtiyacını kendisinin karşılayacağını söylemesine rağmen kızımın telefonuna dahi bakmadı. Kızımı ben okuttum ve tüm ihtiyaçlarını ben karşıladım” diğer tanıkların dinlenmesi için duruşma ocak ayına ertelendi.

Filiz Cüreklibatır mirastan mal kaçırdıkları iddiasıyla Betül Cüreklibatır ve erkek kardeşlerine dava açtı.

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GİZLİ KAPAKLI GÖRÜŞÜYORLARDI

Hürriyet'in haberine göre, Güler Mocan, kızı Filiz’in babasıyla 30 yaşından sonra görüşmeye başladığını da iddia etti:

“Kızım 30’lu yaşlarından sonra babasıyla görüşmeye başladı. Betül o güne kadar kızımın babasıyla görüşmesini istemedi, kapıdan bile kovmuşluğu vardı. Kardeşleri ile arasında bir anlaşmazlık yoktu. Cüneyt’in vefatına kadar kızım babasıyla da herhangi bir anlaşmazlık yaşamadı ve küs olma durumları yoktu. Benim bildiğim kadarıyla kızımın Cüneyt’le görüşmesi yasaktı. Gizli kapaklı görüştüklerini biliyorum. Cüneyt telefon görüşmelerinde kızıma çok büyük haksızlık yaptığını söylemişti. Bu şekilde birçok konuşmasına şahit oldum” ifadelerini kullandı.

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