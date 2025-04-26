Cunha şov yaptı, Wolves seriye bağladı: Leicester'a geçit yok

Brezilyalı oyuncu bir gol atıp iki asist yaparken, Jamie Vardy ikinci yarıda bir penaltı atışından yararlanamadı.

MAÇIN DETAYLARI

Geçtiğimiz hafta Manchester United galibiyetiyle ligde kalmayı garantileyen Wolverhampton Wanderers, Molineux Stadyumu'nda ağırladığı Leicester City karşısında rahat bir galibiyet aldı. Maça baskılı başlayan ev sahibi ekip, ilk tehlikeleri Matheus Cunha ile yarattı. Brezilyalı yıldızın uzaktan şutu az farkla dışarı giderken, bir başka pozisyonda kaleci Mads Hermansen'i geçemedi. Rayan Ait-Nouri'nin şutunu ise Wout Faes çizgiden çıkardı.

Wolves aradığı golü 33. dakikada buldu. Ait-Nouri'nin soldan altıpas içine gönderdiği sert ortaya Cunha dokundu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Cunha'nın bu sezon ligdeki 15. golü oldu. İlk yarıda Jorgen Strand Larsen, iki metreden topu üstten dışarı vurarak farkı artırma şansını tepti.

Ancak Norveçli forvet, 56. dakikada hatasını telafi etti. Cunha'nın zamanlaması harika pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Strand Larsen, yerden bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi. Leicester City, 70. dakikada penaltı kazandı. Jose Sa'nın ceza sahası içinde Jamie Vardy'yi düşürmesiyle hakem beyaz noktayı gösterdi. Ancak topun başına geçen Vardy'nin vuruşunda kaleci Sa, doğru köşeyi tahmin ederek gole izin vermedi ve hatasını telafi etti.

Maçın skorunu belirleyen gol 85. dakikada geldi. Hızlı gelişen Wolves atağında Cunha'nın pasıyla topla buluşan oyuna sonradan giren Rodrigo Gomes, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 3-0 olarak tayin etti.

WOLVES'TAN ÜST ÜSTE ALTINCI GALİBİYET

Vitor Pereira'nın yönettiği Wolves, Premier Lig'de fırtına gibi esiyor. Geçen hafta Old Trafford'da aldıkları galibiyetle ligde kalmayı garantileyen ekip, bu sonuçla birlikte üst üste altıncı Premier Lig maçını kazanarak kulüp rekorunu geliştirdi ve 1970'den bu yana en iyi galibiyet serisini yakaladı. Maçın yıldızı olan Cunha, ilk golde doğru zamanda doğru yerdeydi ve ikinci golde Strand Larsen'e, üçüncü golde ise Rodrigo Gomes'e asist yaparak galibiyette başrolü oynadı. Strand Larsen, kaçırdığı iki net pozisyonun ardından üçüncü denemesinde golü bularak rahat bir nefes aldı. Sa'nın kurtardığı penaltı ise maçtaki Leicester umutlarını tamamen bitirdi. Bu galibiyetle 13. sıraya yükselen Wolves, önümüzdeki hafta son şampiyon Manchester City deplasmanına büyük bir özgüvenle gidecek.

TİLKİLER ÇARESİZ KALDI

Premier Lig'e veda etmesi kesinleşen Leicester City, kalan maçlarda prestij mücadelesi vererek gelecek sezon Championship öncesi moral bulmaya çalışıyor. Ancak Ruud van Nistelrooy'un öğrencileri, formda Wolves karşısında varlık gösteremedi. İlk yarıda yedikleri golün ardından devreden önce Bobby De Cordova-Reid'i sakatlığa kurban veren Leicester'da teknik direktör Van Nistelrooy, devre arasında üç değişiklik yaptı. 55. dakikada Bilal El Khannouss ile gole yaklaşsalar da hemen ardından ikinci golü kalelerinde gördüler. Sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan Jamie Vardy, veda turuna golle başlama fırsatını penaltı atışında tepti. Sa'nın kurtarışı sonrası Rodrigo'nun golüyle fark üçe çıktı ve Leicester bu sezon 16. maçından da gol atamadan ayrıldı. Tilkiler, bu kötü istatistiği kalan dört maçta, özellikle gelecek hafta kendileri gibi küme düşen Southampton'a karşı oynayacakları maçta düzeltmek isteyecek.

MAÇ KÜNYESİ

Hakem: Sam Barrott

Yardımcı Hakemler: Tim Wood, Wade Smith

Dördüncü Hakem: Darren Bond

VAR: Graham Scott

Asistan VAR: Simon Long

MAÇTAN DAKİKALAR

Maç Sonucu: Wolverhampton Wanderers 3, Leicester City 0.

90 +6' Tam Zamanlı: İkinci Yarı Sona Erdi, Wolverhampton Wanderers 3, Leicester City 0.

90 +5' Kaçan Şut: Gonçalo Guedes (Wolverhampton Wanderers) ceza sahası dışından sağ ayakla vuruşu direğin yanından dışarı gitti. Asist Rodrigo Gomes.

90 +4' Kaçan Şut: Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers) 35 metreden fazla mesafeden sağ ayakla vuruşu üstten ve sağdan dışarı gitti. Asist Toti Gomes.

90 +3' Korner, Leicester City. Santiago Bueno uzaklaştırdı.

90 +2' Engellenen Şut: Jordan Ayew (Leicester City) ceza sahası dışından sol ayakla vuruşu engellendi. Asist James Justin.

90 +1' Dördüncü hakem 5 dakika uzatma işaret etti.

90' Korner, Wolverhampton Wanderers. Oliver Skipp uzaklaştırdı.

90' Engellenen Şut: Pablo Sarabia (Wolverhampton Wanderers) ceza sahasının sağından sol ayakla vuruşu engellendi. Asist João Gomes.

89' Oyuncu Değişikliği (Wolves): Nélson Semedo çıktı, Gonçalo Guedes girdi.

89' Oyuncu Değişikliği (Wolves): Matheus Cunha çıktı, Carlos Forbs girdi.

85' Gol! Wolverhampton Wanderers 3, Leicester City 0. Rodrigo Gomes (Wolverhampton Wanderers) ceza sahası merkezinden sağ ayakla vuruşunu sol alt köşeye gönderdi. Asist Matheus Cunha.

84' Oyuncu Değişikliği (Wolves): André çıktı, Jean-Ricner Bellegarde girdi.

84' Oyuncu Değişikliği (Wolves): Matt Doherty çıktı, Santiago Bueno girdi.

83' Oyuncu Değişikliği (Leicester): Bilal El Khannouss çıktı, Jeremy Monga girdi.

82' Engellenen Şut: João Gomes (Wolverhampton Wanderers) ceza sahası merkezinden sağ ayakla vuruşu engellendi. Asist Emmanuel Agbadou.

81' Sarı Kart: Oliver Skipp (Leicester City) faul nedeniyle sarı kart gördü.

81' Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderers) hücum yarı alanında serbest vuruş kazandı.

81' Faul, Oliver Skipp (Leicester City).

80' Kaçan Şut: Rodrigo Gomes (Wolverhampton Wanderers) ceza sahası dışından sağ ayakla vuruşu soldan dışarı gitti. Asist Matheus Cunha.

79' Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderers) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

79' Faul, Oliver Skipp (Leicester City).

77' Oyuncu Değişikliği (Wolves): Jørgen Strand Larsen çıktı, Rodrigo Gomes girdi.

77' Oyuncu Değişikliği (Wolves): Rayan Aït-Nouri çıktı, Pablo Sarabia girdi.

76' João Gomes (Wolverhampton Wanderers) sağ kanatta serbest vuruş kazandı.

76' Faul, Oliver Skipp (Leicester City).

73' Ofsayt, Leicester City. Jamie Vardy ofsaytta yakalandı.

72' Penaltı Kurtarıldı! Jamie Vardy'nin (Leicester City) sağ ayakla kullandığı penaltıyı kaleci sol alt köşeden kurtardı.

70' Penaltı, Leicester City. Jamie Vardy ceza sahasında faule maruz kaldı.

70' Penaltıya sebebiyet veren: José Sá (Wolverhampton Wanderers), ceza sahasında yaptığı faul sonrası.

66' Faul, Matt Doherty (Wolverhampton Wanderers).

66' Jordan Ayew (Leicester City) sol kanatta serbest vuruş kazandı.

66' Faul, James Justin (Leicester City).

66' Rayan Aït-Nouri (Wolverhampton Wanderers) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

65' Sarı Kart: Wilfred Ndidi (Leicester City) faul nedeniyle sarı kart gördü.

64' Faul, Wilfred Ndidi (Leicester City).

64' Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderers) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

64' Kaçan Şut: Oliver Skipp (Leicester City) ceza sahası dışından sağ ayakla vuruşu üstten ve sağdan dışarı gitti.

62' Luke Thomas (Leicester City) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

62' Faul, João Gomes (Wolverhampton Wanderers).

61' Sarı Kart: Kasey McAteer (Leicester City) faul nedeniyle sarı kart gördü.

61' Faul, Kasey McAteer (Leicester City).

61' Rayan Aït-Nouri (Wolverhampton Wanderers) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

59' Faul, Jordan Ayew (Leicester City).

59' João Gomes (Wolverhampton Wanderers) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

57' Ofsayt, Leicester City. Jamie Vardy ofsaytta yakalandı.

56' Gol! Wolverhampton Wanderers 2, Leicester City 0. Jørgen Strand Larsen (Wolverhampton Wanderers) ceza sahası merkezinden sağ ayakla vuruşunu sol alt köşeye gönderdi. Asist Matheus Cunha.

55' Kaçan Şut: Bilal El Khannouss (Leicester City) ceza sahası dışından sağ ayakla vuruşu sağdan dışarı gitti. Asist Jordan Ayew.

52' Kaçan Şut: Jørgen Strand Larsen (Wolverhampton Wanderers) çok yakın mesafeden sol ayakla vuruşu üstten dışarı gitti. Asist Marshall Munetsi.

52' Kurtarılan Şut: Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderers) ceza sahasının solundan sağ ayakla vuruşu kalenin merkezinde kurtarıldı. Asist Marshall Munetsi.

52' Engellenen Şut: Rayan Aït-Nouri (Wolverhampton Wanderers) ceza sahasının solundan sol ayakla vuruşu engellendi. Asist André.

51' Faul, Oliver Skipp (Leicester City).

51' Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderers) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

50' Jordan Ayew (Leicester City) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

50' Faul, Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers).

48' Sarı Kart: Wout Faes (Leicester City) faul nedeniyle sarı kart gördü.

48' Jørgen Strand Larsen (Wolverhampton Wanderers) hücum yarı alanında serbest vuruş kazandı.

48' Faul, Wout Faes (Leicester City).

46' Oyuncu Değişikliği (Leicester): Ricardo Pereira çıktı, James Justin girdi.

46' Oyuncu Değişikliği (Leicester): Boubakary Soumaré çıktı, Oliver Skipp girdi.

45' Başlama Vuruşu! İkinci Yarı Başladı, Wolverhampton Wanderers 1, Leicester City 0.

46' Oyuncu Değişikliği (Leicester): Facundo Buonanotte çıktı, Kasey McAteer girdi.

45 +7' Devre Arası: İlk Yarı Sona Erdi, Wolverhampton Wanderers 1, Leicester City 0.

45 +6' Engellenen Şut: Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderers) ceza sahası dışından sağ ayakla vuruşu engellendi.

45 +5' Rayan Aït-Nouri (Wolverhampton Wanderers) hücum yarı alanında serbest vuruş kazandı.

45 +5' Faul, Jamie Vardy (Leicester City).

45 +2' Boubakary Soumaré (Leicester City) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

45 +2' Faul, Marshall Munetsi (Wolverhampton Wanderers).

45 +1' Oyun Devam Ediyor.

45 +1' Oyuncu Değişikliği (Leicester): Bobby De Cordova-Reid çıktı, Jordan Ayew girdi (Sakatlık).

45 +1' Dördüncü hakem 5 dakika uzatma işaret etti.

44' Sakatlık Molası: Bobby De Cordova-Reid (Leicester City).

43' Korner, Wolverhampton Wanderers. Wout Faes uzaklaştırdı.

42' Korner, Wolverhampton Wanderers. Jamie Vardy uzaklaştırdı.

42' Korner, Wolverhampton Wanderers. Wout Faes uzaklaştırdı.

40' Faul, Facundo Buonanotte (Leicester City).

40' Toti Gomes (Wolverhampton Wanderers) sol kanatta serbest vuruş kazandı.

38' Ofsayt, Leicester City. Bilal El Khannouss ofsaytta yakalandı.

38' Engellenen Şut: Facundo Buonanotte (Leicester City) ceza sahasının sağından sağ ayakla vuruşu engellendi.

38' Engellenen Şut: Bobby De Cordova-Reid (Leicester City) ceza sahası dışından sağ ayakla vuruşu engellendi. Asist Bilal El Khannouss.

37' Kaçan Şut: Jørgen Strand Larsen (Wolverhampton Wanderers) ceza sahası merkezinden sağ ayakla vuruşu direğin yanından dışarı gitti. Asist, Matheus Cunha'dan orta ile geldi.

36' Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderers) sağ kanatta serbest vuruş kazandı.

36' Faul, Luke Thomas (Leicester City).

35' Faul, Conor Coady (Leicester City).

35' Marshall Munetsi (Wolverhampton Wanderers) hücum yarı alanında serbest vuruş kazandı.

34' Marshall Munetsi (Wolverhampton Wanderers) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

34' Faul, Conor Coady (Leicester City).

33' Gol! Wolverhampton Wanderers 1, Leicester City 0. Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderers) altı pasın solundan sağ ayakla vuruşunu sağ alt köşeye gönderdi. Asist, Rayan Aït-Nouri'den orta ile geldi.

30' Engellenen Şut: Rayan Aït-Nouri (Wolverhampton Wanderers) ceza sahası merkezinden sağ ayakla vuruşu engellendi. (Çizgiden çıkarıldı) Asist Matheus Cunha.

30' Kaçan Şut: Jørgen Strand Larsen (Wolverhampton Wanderers) ceza sahası merkezinden kafa vuruşu soldan dışarı gitti. Asist, Nélson Semedo'dan orta ile geldi.

29' Engellenen Şut: Rayan Aït-Nouri (Wolverhampton Wanderers) sol zor açıdan sol ayakla vuruşu engellendi. Asist, Nélson Semedo'dan orta ile geldi.

27' Kurtarılan Şut: Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderers) ceza sahası dışından sağ ayakla vuruşu sol alt köşede kurtarıldı. Asist Marshall Munetsi.

25' Faul, Boubakary Soumaré (Leicester City).

25' João Gomes (Wolverhampton Wanderers) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

22' Engellenen Şut: Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderers) ceza sahasının solundan sağ ayakla vuruşu engellendi. Asist Toti Gomes.

22' Kaçan Şut: Jamie Vardy (Leicester City) ceza sahası merkezinden kafa vuruşu soldan dışarı gitti. Asist, Wilfred Ndidi'den orta ile geldi.

18' Kurtarılan Şut: Conor Coady (Leicester City) ceza sahası merkezinden kafa vuruşu sağ üst köşede kurtarıldı. Asist, Bilal El Khannouss'dan orta ile geldi.

17' Korner, Leicester City. Emmanuel Agbadou uzaklaştırdı.

16' Sarı Kart: Toti Gomes (Wolverhampton Wanderers) faul nedeniyle sarı kart gördü.

16' Faul, Toti Gomes (Wolverhampton Wanderers).

16' Facundo Buonanotte (Leicester City) hücum yarı alanında serbest vuruş kazandı.

13' Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderers) hücum yarı alanında serbest vuruş kazandı.

13' Faul, Wilfred Ndidi (Leicester City).

13' Oyun Devam Ediyor.

11' Sakatlık Molası: Facundo Buonanotte (Leicester City).

10' Rayan Aït-Nouri (Wolverhampton Wanderers) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

10' Faul, Facundo Buonanotte (Leicester City).

9' Kaçan Şut: André (Wolverhampton Wanderers) 35 metreden fazla mesafeden sağ ayakla vuruşu üstten ve sağdan dışarı gitti.

6' Kaçan Şut: Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderers) ceza sahası dışından sağ ayakla vuruşu direğin yanından dışarı gitti. Asist Emmanuel Agbadou.

1' Wilfred Ndidi (Leicester City) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

1' Faul, Marshall Munetsi (Wolverhampton Wanderers).

0' Başlama Vuruşu! İlk Yarı Başladı.

Kadrolar açıklandı ve oyuncular ısınıyor.